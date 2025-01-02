Курахівський напрямок: ЗСУ "в кишені", залишається мало часу на евакуацію, деталі від військових

За словами бійця з позивним "Мучной", якщо росіяни заберуть Янтарне на Курахівському напрямку, уздовж дороги вийдуть у тил до Дачного. За даними Генштабу ЗСУ, на Курахівському напрямку ЗСУ відбили 26 атак на позиції поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового.

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На Курахівському напрямку на північ від річки Вовча противник зміг зайти в східну частину Петропавлівки, те саме відбувається і в сусідньому селі Слов'янка. Про це повідомляють у пості бійця ЗСУ з позивним "Мучной".

Зараз російські війська накопичують темпи штурмів, щоб вибити ЗСУ із західної частини Трубного заводу, за який тривають бої.

"Також на південь від міста, п*** (ЗС РФ) перерізають комунікації наших козаків і всі шляхи відходу. Так само не зупиняються бої біля Бурштинового", — зазначається в публікації. За словами бійця, війська РФ уже практично вийшли до Бурштинового.

"Скажу так, що в кишені, в якій перебуває ще наше військо, залишилося мало часу, потрібно звідти забиратися. Якщо росіяни заберуть Янтарне, уздовж дороги вийдуть у тил до Дачного. А з іншого боку, куди відходити? Якщо ззаду жодних позицій немає", — повідомляє "Мучной".

Курахівський напрямок

26 штурмів на Курахівському напрямку

"На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак позицій наших військ поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового", — йдеться в публікації Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що у РФ визнали програш ЗСУ в битві за Чорне море: морські дрони все "перевернули".

Також повідомлялося про те, як голландська броня БМП YPR-756 показує себе на полі бою.