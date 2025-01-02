Кураховское направление: ВСУ "в кармане", остается мало времени на эвакуацию, детали от военных

По словам бойца с позывным "Мучной", если россияне заберут Янтарное на Кураховском направлении, вдоль дороги выйдут в тыл к Дачному. По данным Генштаба ВСУ, на Кураховском направлении ВСУ отразили 26 атак на позиции вблизи Украинки, Петропавловки и Курахово.

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На Кураховском направлении севернее реки Волчья противник смог зайти в восточную часть Петропавловки, то же происходит и в соседнем селе Славянка. Об этом сообщается в посте бойца ВСУ с позывным "Мучной".

Сейчас российские войска накапливают темпы штурмов, чтобы выбить ВСУ из западной части Трубного завода, за который идут бои.

"Также к югу от города, п*** (ВС РФ) перерезают коммуникации наших казаков и все пути ухода. Так же не останавливаются бои у Янтарного", — отмечается в публикации. По словам бойца, войска РФ уже практически вышли к Янтарному.

"Скажу так, что в кармане, в котором находится еще наше войско, осталось мало времени, нужно оттуда убираться. Если россияне заберут Янтарное, вдоль дороги выйдут в тыл к Дачному. А с другой стороны, куда отходить? Если сзади никаких позиций нет", — сообщает "Мучной".

Кураховское направление

26 штурмов на Кураховском направлении

"На Кураховском направлении Силы обороны отразили 26 атак позиций наших войск вблизи Украинки, Петропавловки и Курахово", — говорится в публикации Генштаба ВСУ.

Напомним, что в РФ признали проигрыш ВСУ в битве за Черное море: морские дроны все "перевернули".

Также сообщалось о том, как голландская броня БМП YPR-756 показывает себя на поле боя.