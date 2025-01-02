"Акцент боев будет смещен": какой стратегический пункт интересует РФ под Курахово, — эксперт

Военный эксперт Дмитрий Снегирев предупредил о потенциально "достаточно опасном сценарии" для ВСУ. Также он рассказал, как "на земле" выглядят 8 километров, которые отделяют вражеские войска от Днепропетровской области.

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ВС РФ получили тактические успехи под Курахово и теперь перенесут свое внимание на новый стратегический пункт. Деталями о ситуации на направлении в эфире "Еспресо" 2 января поделился военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев.

О ситуации на Покровском и Кураховском направлениях — с 0:34

По его словам, предварительно, враг продвинулся в промышленной зоне Курахово. Речь идет не только о территории ТЭС, но и трубного завода.

"К сожалению, есть тактические успехи оккупантов. Сейчас основной акцент боев на Кураховском направлении будет смещен к населенному пункту Дачное. Это стратегический населенный пункт как для Сил обороны Украины, так и соответственно оккупантов", — отметил эксперт.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Он пояснил, что Дачное фактически прикрывает трассу Курахово-Запорожье — "основную логистическую составляющую" ВСУ.

"Поэтому и все намерения оккупантов, соответственно, сосредоточены то ли на непосредственном установлении [контроля], то ли огневом контроле над этой локацией", — добавил Снегирев.

Он спрогнозировал, что после активной фазы боев на Кураховском направлении подразделения ВС РФ перебросят на Покровское направление. Это — "не случайно", ведь после захвата населенного пункта Шевченко, который является одним из флангов направления, враг будет пытаться продвигаться непосредственно к Покровску.

"От Шевченко до Покровска там до двух километров. Если говорить в целом по ситуации на Покровском направлении, то соответственно после захвата не только Шевченко, но и Украинки оккупанты имеют целью фланговый охват позиций Сил обороны Украины, сосредоточенных в Покровской агломерации. Это, соответственно, и Мирноград, и Покровск, и дальше оперативные тылы", — сообщил эксперт.

Он отметил, что сейчас есть информация о продвижении российских оккупантов в районах населенных пунктов Соленое и Воздвиженка.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

"А это уже достаточно опасный сценарий для Сил обороны Украины. Но как и на Кураховском, так и на Покровском направлении основные бои будут разворачиваться за локации. Это на Покровском направлении — трасса Покровск-Павлоград", — подчеркнул Снегирев.

В то же время он раскритиковал СМИ за панические настроения из-за того, что до административных границ Днепропетровской области осталось 8 километров.

"Эти 8 километров еще надо преодолеть, потому что Покровск — это большой промышленный город с развитой промышленной инфраструктурой и так называемой промкой. Кроме того, там речь идет о подготовке как непосредственно города, так и об инженерно-фортификационных сооружениях вокруг города, до самого города примерно до двух километров", — пояснил эксперт.

Напомним, аналитики DeepState сообщили о продвижении ВС РФ в первый день нового 2025 года. Российские оккупанты имели успехи на двух направлениях.

Военный Павел Вышебаба рассказал, что "Покровска" больше не существует. Он поделился, какой артефакт для будущего музея войны забрал из города.