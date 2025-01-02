"Покровська" більше не існує: зруйнована стела поблизу міста, — Вишебаба (фото, відео)

Зруйновану стелу помітив військовий та поет Павло Вишебаба. За інформацією військового Євгена Ієвлєва, росіяни знаходяться в 2 км від Покровська.

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На в'їзді в місто Покровськ зруйнована стела. Про це повідомив поет і військовослужбовець Павло Вишебаба на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Павло Вишебаба

Він зазначив, що помітив зруйновану стелу під час поїздки на роботу. Зокрема, літеру "П" відкинуло до дороги. Павло Вишебаба зупинився та поклав її в багажник.

"Думаю, вона має стати артефактом у майбутньому музеї російсько-української війни", — додав військовослужбовець.

Ситуація в Покровську: що відбувається

Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв в ефірі "Київ24" зазначив, що ворог знаходиться у двокілометровій зоні від Покровська. ЗС РФ намагаються обходити місто та перерізати логістичні артерії, які до нього ведуть.

"На сьогодні саме в напрямку міста вони там не намагаються заходити, тобто ведуть бойові дії на відстані там 1,-2 км від міста", — розповів він.

Євген Ієвлєв про ситуацію в Покровську 6:45:02 — 06:45:44

В Генеральному штабі зазначили, що на Покровському напрямку ЗСУ захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Новоєлизаветівки, Променя, Зеленого, Новооленівки, Шевченка, Даченського та Нововасилівки.

Нагадаємо, в кінці грудня депутат Дружківської міської ради Микола Довбня зазначав, що ЗС РФ фактично дістались траси з Донеччини до Дніпра, важливої для забезпечення ЗСУ та гуманітарних місій. Він додав, що дії ворога можуть обернутися для ЗСУ "дуже сильним ударом".

Додамо, що 2 січня 2025 року аналітики DeepState розповіли, що за перший день 2025 року ворог змін просунутися на кількох ділянках фронту на Покровському та Курахівському напрямках. Боєць Сил оборони "Мучной" говорить, що ворогу вдалося зайняти Солоне та Воздвиженку.