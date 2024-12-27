Окупанти вийшли до траси з Покровська на Дніпро: якими наслідками це загрожує, — депутат

Депутат Дружківської міськради Микола Довбня описав ситуацію на фронті як "дещо дивну". З його слів, дії ворог можуть обернутись для ЗСУ "дуже сильним ударом".

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ЗС РФ фактично дістались траси з Донеччини до Дніпра, важливої для забезпечення ЗСУ та гуманітарних місій. Про це у коментарі "Еспресо" 27 грудня заявив депутат Дружківської міської ради Микола Довбня.

"Насправді, щодо ситуації на фронті, то я б сказав, що вона дещо дивна", — зазначив він.

Зі слів політика, російські війська намагаються обійти по колу міста Дружківка, Краматорськ та Словʼянськ. Найскладніші бої й найгірша ситуація — у Покровську, де окупанти прагнуть перерізати трасу до Дніпра.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Фактично, вони вже вийшли до цієї траси. Часто російські ДРГ вже заходять у самий Покровськ. Перерізання саме траси від Покровська до Дніпра буде дуже сильним ударом по Силах оборони та гуманітарним місіям, які там працюють", — повідомив Довбня.

Він пояснив, що траса від Покровська до Дніпра має дуже великі пропускні можливості.

"Якщо окупантам вдасться перерізати цю дорогу, то тоді нам доведеться постачати паливо, харчі, медикаменти й інші критично необхідні речі якимись іншими шляхами", — зауважив депутат.

Він передав, що у регіоні залишаються багато людей. Зокрема, йдеться про Дружківку, Краматорськ і Слов’янськ.

"Втім, люди розуміють, що в разі погіршення ситуації потрібно буде миттєво виїжджати, а це можна буде зробити лише Харківською трасою", — додав Довбня.

У найсвіжішому на момент публікації матеріалу зведенні Генштабу не повідомляли про наближення ЗС РФ до траси на Дніпро.

Нагадаємо, у DeepState повідомили, що ЗС РФ просунулись поблизу восьми населених пунктів в районі Покровська-Курахового Одне село на південному фланзі ворогу вдалося окупувати.

Військовослужбовець "Мучной" повідомив, що Сили оборони почали вимушено підтягуватись до кордону з Дніпропетровською областю.