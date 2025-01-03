"На околицях уже точаться бої": у Покровську залишилися тільки солдати ЗСУ та власники магазинів (фото)

ЗС РФ давно розглядає це суворе промислове місто як стратегічну ціль. Шахти Покровська видобувають вугілля, життєво важливе для сталеливарної промисловості України, залізничні та автомобільні дороги роблять його ключовим транспортним вузлом.

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В останні години 2024 року в Покровську електромережа, яка тривалий час зазнавала впливу російських безпілотників і артилерії, вийшла з ладу. Жителі, які залишилися в місті, зазначали, що 2024-й спочатку був роком надії, але потім довелося зіткнутися з масштабними руйнуваннями. Про це йшлося в після Telegram-каналу "Покровськ Online".

Тепер тисячі мирних жителів, які, за оцінками чиновників, усе ще залишаються в Покровську, змушені зимувати без водопостачання. Газопроводи, що використовуються для опалення будинків і підприємств, також відключено.

Чоловік іде зруйнованою війною вулицею в промисловому місті Покровську, 19 грудня 2024 року. За ним — готель "Дружба", зруйнований російською ракетою минулого літа. Колись у Покровську проживало 60 000 осіб. Тепер він значною мірою занедбаний, а російські війська діють за півтора кілометра від околиць

У публічних заявах Генеральний штаб України каже, що найінтенсивніші наземні атаки Росії на всьому східному фронті нині припадають на район Покровська — від 30 до 60 на день, деякі за кілометр від міста.

Світлана Сторожко все ще керує невеликим продуктовим магазином і кафе.

"Бабусю, візьміть це, — сказала вона літній жінці, яка робила покупки, під гуркіт артилерії. — Хліб буде завтра", — пообіцяла вона покупцям. Хтось запитав щодо свіжості ковбаси, і такий обмін репліками, за словами журналістів американського видання NPR, здавався лякаюче звичним.

На запитання, чому вона ще не евакуювалася, власниця магазину розсміялася і зізналася, що вже відправила своїх домашніх тварин до друзів у безпечніше місце далеко від фронту. Але вона вирішила ще трохи потерпіти.

Світлана Сторожко, власниця невеликого продуктового магазину, п'є каву біля входу у свій магазин у центрі Покровська. "Ми віримо в Бога і Збройні сили України", — сказала вона, пояснюючи своє рішення залишитися в обложеному місті

Але цей вибір пов'язаний із дедалі більшою небезпекою.

"На околицях уже йдуть бої", — сказав 41-річний Василь Піпа. Він виконує обов'язки керівника евакуаційної групи, до якої входять співробітники поліції з усієї України. Підрозділ "Білі ангели" допомагає цивільним особам покинути Покровський військовий округ.

Команда волонтерів працює по всьому місту і в охоплених боями передмістях, закликаючи сім'ї приєднатися до хвилі переміщених українців. За словами Василя, переконати сім'ї виїхати часто важко, навіть коли війна біля порога.

"Є сім'ї, які повернулися в місто навіть із дітьми, — сказав він. — Ми намагаємося бути як психологи, не тиснути на них, а залишатися поруч і допомагати [прийняти рішення про від'їзд]".

22-річний Данило Решетняк працює волонтером у благодійній організації Children New Generation. Він реєструє людей для евакуації з Покровська.

Місто шахтарів, облога, тисячі загиблих

Російський уряд давно розглядає це суворе промислове місто як стратегічну ціль. Шахти Покровська видобувають вугілля, яке життєво важливе для сталеливарної промисловості України. Залізничні та автомобільні переїзди роблять місто ключовим транспортним вузлом.

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"Інститут вивчення війни" підрахував, що Росія втратила близько 3000 солдатів вбитими та важко пораненими під час спроби захопити Покровськ протягом двох тижнів у грудні. Скільки втратила Україна — невідомо.

"Українці дуже і дуже обережні в тому, що стосується власних втрат, але зазвичай слід очікувати, що сторона, яка обороняється, зазнає певних втрат", — пояснив Джордж Баррос, аналітик ISW з питань України та Росії. Водночас він визнає, що Росія має перевагу: "Українці утримують великі частини території дуже невеликою кількістю людей".

Солдат, на ім'я Віталій керував важко броньованою БМП Bradley у міських околицях.

"Ситуація досить погана. Найгірше — це російські дрони", — пояснив він. Використовуючи обсценну лексику, він говорив про російські безпілотники, які практично щогодини скидають гранати й бомби. На запитання про те, чи вдасться Україні утримати Покровськ, Віталій знизав плечима і сказав, що навіть якщо не вдасться, то щонайменше варто спробувати.

"Хлопці тримаються всіма силами"

"Хлопці тримаються всіма силами", — сказав водій військової швидкої допомоги. Він додав, що деякі підрозділи, які захищають місто, "не отримують необхідної підтримки".

Сергій, 58 років (ліворуч) — водій, фельдшер і командир медичного підрозділу "Акула", що входить до складу 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Його підрозділу доручено евакуювати поранених солдатів

"Це політика, — сказав Сергій. — У нас не вистачає снарядів та інших припасів".

У грудні замінили генерала, який керував обороною Покровська після того, як він не зміг зупинити наступ Росії. Але більшість військових аналітиків кажуть, що сувора реальність полягає в тому, що армія Росії просто набагато більша, використовує більше людей, більше артилерії, більше снарядів.

Пілот дрона і вибухотехнік із позивним "Бабай" тримає мінометний боєприпас. Він входить до складу підрозділу "шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади

"Ми намагаємося вивести з ладу якомога більше росіян, перш ніж вони досягнуть наших позицій, — сказав пілот дрон Юрій. — Але іноді їх просто занадто багато. Утримати неможливо".

Покровськ

Але наразі Покровськ усе ще утримують українці, що є значним досягненням, зазначають автори публікації.

Джордж Баррос, аналітик ISW, сказав, що у 2024 році Україна була змушена відступити. Але Сили оборони також сповільнили просування Росії, вбивши або поранивши до 30 000 російських солдатів щомісяця по всьому фронту.

"Російська чисельність особового складу насправді дуже обмежена. Росіяни щосили намагаються відшкодувати ці 30 000 втрат на місяць, — сказав Баррос. — У них є система, яка дозволяла витримувати ці втрати останні два з половиною роки, але вона більше не працює".

Жінка з кішкою очікує на евакуацію з Покровська, поки росіяни наступають на місто на сході України

Покровськ

Неясно, як довго ще Україна зможе обороняти Покровськ. Військові чиновники повідомили журналістам, що російські війська і безпілотники тепер регулярно загрожують головній магістралі в місті, що все більше ускладнює постачання військ.

Нагадаємо, що боєць "Айдара" висловився про зниження призовного віку до 22 років.

Також повідомлялося, що в Повітряних силах повідомили подробиці масованої атаки 3 січня.