Понад 30 млн на благоустрій і 14 млн для ЗМІ: що влада Покровська заклала у бюджет на 2025 рік

У Покровській МВА наприкінці 2024 року повідомляли, що в місті зруйновано 70% житлової забудови, 80% соціальних і 95% промислових об'єктів.

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Військові повідомляють про посилення наступу ЗС РФ на Покровськ у Донецькій області. Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв в ефірі телеканалу "Київ24" розповів, що росіяни знаходяться у 2 км від міста та намагаються його обійти. 23 грудня 2024 року Покровська міська військова адміністрація затвердила бюджет на 2025 рік, у якому заклала понад 34 млн грн на доброустрій, 21 млн грн на туризм, культуру й охорону спадщини та 14,5 млн на підтримку засобів масової інформації.

Загальний обсяг бюджету Покровська на 2025 рік складає 656,9 млн грн.

У Покровській МВА 30 грудня повідомляли, що в громаді на кінець 2024 року було пошкоджено чи повністю зруйновано 70% житлової забудови, 80% соціальних об’єктів і 95% промислових об'єктів. Також у місті немає електро-, газо-, тепло- та водопостачання.

У бюджеті на 2025 рік на теплопостачання спрямували 30 млн грн.

Видатки на житлово-комунальний відділ загалом складатимуть 198,5 млн грн, а на благоустрій населених пунктів громади, чимало з яких окуповані чи перебувають в зоні бойових дій, заклали 34 млн грн.

Ситуація на лінії фронту біля Покровська на карті DeepState Фото: Скриншот

На ліквідацію надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха міська влада заклала 98,6 млн грн.

Також 21,6 млн грн отримає відділ культури, з яких 1,5 млн буде спрямовано на діяльність музеїв і виставок, а ще 2 млн — на бібліотеки.

На зарплати працівників міської військової адміністрації у 2025 році передбачено 41,9 млн грн, на зарплати міськраді — 19,2 млн.

У бюджет Покровська на 2025 рік закладено 14,5 млн грн на підтримку ЗМІ Фото: Скриншот

Нагадаємо, 2 січня поет і військовослужбовець Павло Вишебаба показав у соцмережі зруйновану стелу поблизу Покровська та написав, що міста більше не існує.

Аналітики DeepState вночі 2 січня повідомляли про просування ворога на Покровському та Курахівському напрямках, а військовий із позивним "Мучной" писав про окупацію двох сіл на цій ділянці фронту. За словами бійця, ЗС РФ змогли витіснити ЗСУ з Солоного та Воздвиженки та рухаються на захід біля Покровська.