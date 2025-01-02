Более 30 млн на благоустройство и 14 млн для СМИ: что власти Покровска заложили в бюджет на 2025 год

В Покровской МВА в конце 2024 года сообщали, что в городе разрушено 70% жилой застройки, 80% социальных и 95% промышленных объектов.

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Военные сообщают об усилении наступления ВС РФ на Покровск в Донецкой области. Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев в эфире телеканала "Киев24" рассказал, что россияне находятся в 2 км от города и пытаются его обойти. 23 декабря 2024 года Покровская городская военная администрация утвердила бюджет на 2025 год, в котором заложила более 34 млн грн на благоустройство, 21 млн грн на туризм, культуру и охрану наследия и 14,5 млн на поддержку средств массовой информации.

Общий объем бюджета Покровска на 2025 год составляет 656,9 млн грн.

В Покровской МВА 30 декабря сообщали, что в громаде на конец 2024 года было повреждено или полностью разрушено 70% жилой застройки, 80% социальных объектов и 95% промышленных объектов. Также в городе нет электро-, газо-, тепло- и водоснабжения.

В бюджете на 2025 год на теплоснабжение направили 30 млн грн.

Расходы на жилищно-коммунальный отдел в целом составят 198,5 млн грн, а на благоустройство населенных пунктов громады, многие из которых оккупированы или находятся в зоне боевых действий, заложили 34 млн грн.

Ситуация на линии фронта возле Покровска на карте DeepState Фото: Скриншот

На ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийного бедствия городские власти заложили 98,6 млн грн.

Также 21,6 млн грн получит отдел культуры, из которых 1,5 млн будет направлено на деятельность музеев и выставок, а еще 2 млн — на библиотеки.

На зарплаты работников городской военной администрации в 2025 году предусмотрено 41,9 млн грн, на зарплаты горсовету — 19,2 млн.

В бюджет Покровска на 2025 год заложено 14,5 млн грн на поддержку СМИ Фото: Скриншот

Напомним, 2 января поэт и военнослужащий Павел Вышебаба показал в соцсети разрушенную стелу вблизи Покровска и написал, что города больше не существует.

Аналитики DeepState ночью 2 января сообщали о продвижении врага на Покровском и Кураховском направлениях, а военный с позывным "Мучной" писал об оккупации двух сел на этом участке фронта. По словам бойца, ВС РФ смогли вытеснить ВСУ из Соленого и Воздвиженки и движутся на запад возле Покровска.