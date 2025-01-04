Формируют три плацдарма: ВС РФ готовятся захватить всю Донецкую область, — экс-глава Генштаба

По словам Владислава Селезнева, россияне планируют полностью оккупировать Донецкую область во время весенне-летней наступательной кампании 2025 года.

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Российские оккупационные войска формируют удобные для себя условия, чтобы захватить всю административную территорию Донецкой области. Об этом в эфире Radio NV заявил бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Враг действует в рамках своего стратегического замысла, и, как по мне, он — очевиден. Враг будет пытаться на Лиманском направлении сформировать один из наступательных плацдармов, с которого в перспективе во время весенне-летней наступательной кампании будет двигаться в сторону Славянско-Краматорской городской агломерации", — сказал Селезнев.

Он пояснил, что таких плацдармов будет как минимум три:

первый — Лиманское направление;

второй — от Часового Яра;

третье — по району Покровска и Торецка, то есть с юго-востока.

Селезнев отметил, что сейчас оккупационные войска РФ формируют удобные для себя условия, чтобы реализовать свой замысел.

"Атака на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию в перспективе должна реализовать полностью тот же замысел путинской России. Но удастся им это сделать или нет, — на это влияет фактор ресурсов — как имеющиеся возможности у российских оккупантов, так и соответствующие возможности для сопротивления у украинских Сил обороны", — подчеркнул Селезнев.

Напомним, 19 ноября Владислав Селезнев заявил. что армия РФ впервые использовала стратегические бомбардировщики Ту-160.

3 января аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали еще четыре населенных пункта на Донбассе.