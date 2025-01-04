Под Донецком погиб российский пропагандист: что известно (фото)

Россиян заверили, что ВСУ якобы специально атаковали гражданскую машину на большом расстоянии от фронта. Еще четверо вражеских военкоров ранены.

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Под Донецком погиб российский военкор Александр Мартемьянов, который работал внештатным корреспондентом на издание "Известия". Об этом 4 января сообщили в "РИА Новости".

Российский журналист Максим Романенко заявил с места событий, что украинский FPV-дрон атаковал машину с военными на трассе Донецк — Горловка. Отразив последствия обстрелов в Горловке, они возвращались в город, когда по авто ударил дрон-камикадзе.

Известно об одном погибшем — Мартемьянова, журналист "РИА Новости" Михаил Кевхиев и еще трое работников вражеских СМИ. Сам Романенко получил контузию и ссадины на лице. Он заверил, что ВСУ якобы намеренно атаковали гражданскую машину далеко от линии соприкосновения.

Фото Александра Мартемьянова Фото: Baza

В издании "Известия" подтвердили гибель корреспондента в результате удара дрона по машине на трассе Донецк — Горловка.

"Гражданский автомобиль, в котором был журналист, атаковал украинский дрон. Мартемьянов умер от полученных ранений", — заявила редакция.

В российском "РБК" отметили, что Мартемьянов уже попадал под обстрел на территории Украины в октябре 2023 года. Тогда он и еще двое журналистов издания "Известия" пострадали в одном из районов Донецка.

В то время Мартемьянов работал оператором. Медики информировали, что он получил сквозные ранения обоих бедер.

Напомним, военный обозреватель издания Bild Юлиан Рёпке заявил, что ВС РФ могут дойти до Днепропетровской области за несколько недель. По его словам, бои продолжаются уже в 7 километрах от административных границ региона.

4 января пресс-служба 79 ОДШБр сообщила, что обменный фонд пополнили 14 российских оккупантов. Всех их удалось захватить в плен только двум десантникам.