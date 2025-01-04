"Залишилося 7 км": ЗС РФ можуть дійти до Дніпропетровської області за кілька тижнів, — Bild

За словами аналітика Юліана Рьопке, з початку року російські окупанти захопили вісім сіл, намагаючись обійти Покровськ із півдня.

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Збройні сили Російської Федерації можуть дійти до Дніпропетровської області вже за кілька тижнів. Такого висновку дійшов військовий оглядач видання Bild Юліан Рьопке.

За даними аналітика, тільки з початку року ЗС РФ захопили вісім сіл на південь від стратегічно важливого міста Покровськ. Замість того щоб атакувати місто в лоб, росіяни обходять його з півдня. Зараз бої тривають за 7 кілометрів від кордону Дніпропетровської області.

Військовий оглядач стверджує, що російські окупанти майже не зустрічають опору на землі, проте їх часто атакують безпілотники Сил оборони України. На його думку, через брак солдатів ЗСУ можуть лише сповільнити просування ворога, але не зупинити його.

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"Уже за кілька тижнів війна може перекинутися на Дніпропетровську область — до неї російським військам залишилося 7 км. Там боїв ще не було", — заявив Юліан Рьопке.

Журналіст зазначив, що окрім мільйонів місцевих жителів, у Дніпропетровській області проживають сотні тисяч переселенців, які були змушені тікати із зон бойових дій на сході та півдні країни.

Нагадаємо, 10 грудня командир взводу 24 ОШБ "Айдар" із позивним "Осман" Станіслав Бунятов заявив, що втрата міста Покровськ на Донеччині загрожуватиме проривом російських військ ще одному регіону. Він зазначив, що Дніпровська область не забудована селами так, як Донецька, тому просування там буде швидшим.

Раніше, 9 грудня, спікер Сил оборони Півдня України Владислав Волошин зазначив, що ЗС РФ продовжують підготовку до масштабних штурмових дій у Запорізькій області та прагнуть прорватися до кордону з Дніпропетровською областю.