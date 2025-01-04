"По 20-30 кілометрів за добу": ЗС РФ здатні захопити Дніпро або Харків, — офіцер (відео)

Військовослужбовець Анатолій Козел заявив, що головнокомандувач ЗСУ отримує викривлену інформацію, та попередив про можливість обвалу фронту. З його слів, найкращий бойовий потенціал України був безглуздо втрачений, а приблизно 20-30 бригад — у СЗЧ.

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Ситуація на фронті критична, і деяким великим містам України у 2025 році може загрожувати окупація. Про це в інтерв’ю Ukrainian Witness, опублікованому 4 січня, заявив колишній командир 53-ї окремої механізованої бригади підполковник Анатолій "Купол" Козел.

Про ситуацію на фронті та мобілізацію — з 15:43, 21:10, 49:01

Він підтвердив, що Авдіївку потрібно було окопувати у 2022 році. Нині ж, зі слів військового, потрібно окопувати Дніпро і Дніпропетровську область, а Херсон треба готувати до оборонної операції.

"І нам потрібно перестати обманювати самих себе. У нас тотальний обман на всіх рівнях іде", — підкреслив "Купол".

Він запевнив, що головнокомандувач Олександр Сирський отримує спотворену на до 100% інформацію. Козел повідомив, що ситуація на фронті "дуже критична", бо бракує людей, можливий обвал фронту і можливі стратегічні прорахунки. Він зауважив, що на цей момент фронт "посипався" лише тактично, умовно "30% фронту з дірами в обороні".

"Якщо вони візьмуть Херсон, у них буде плацдарм на правому березі. Запоріжжя — схожа ситуація", — попередив підполковник.

За його прогнозом, у 2025 році ЗС РФ продовжать наступати на Донецькому напрямку. Якщо вони захоплять Покровськ, то вийдуть напряму на Дніпропетровську область.

"Там всі ключові траси, вся стратегія. Тобто вони осідлають ці траси, і от — Дніпро наступний. Дніпро вже треба готувати, як Берлін готували у 45-му або як Москву готували в 41-му. Так само і Херсон, так само і Запоріжжя", — зауважив військовослужбовець.

Він підкреслив, що станом на зараз Україна програє на всіх напрямках фронту. На думку колишнього комбрига, якщо нічого не зміниться, в кращому випадку буде тактична втрата територій, в гіршому — оперативна, тобто "пів області". Він пояснив, що тактична — це 20 кілометрів, оперативна — 100 кілометрів, а стратегічна — це 500 кілометрів.

"Тобто ми почнемо території втрачати не по 2-3 кілометри, а по 20-30 кілометрів. Це вже буде вихід противника на оперативні простори. За добу", — наголосив "Купол".

З його слів, це — поганий сценарій, але "можливий також".

"Якщо все буде рухатися далі як воно зараз рухається, то ми не будемо втрачати по 300 метрів. Ми будемо по 5 кілометрів для початку, потім 20 втратимо", — пояснив військовий.

Він оцінив реальність загрози окупації для Запоріжжя, Херсону, Дніпра і Харкова як "50 на 50". На думку підполковника, на цей момент ресурсів для захоплення великого міста ворогу вистачає. Поки Росія не чіпає верстви населення, мобілізація яких може призвести до заворушень, але резерв вона має.

Козел розповів, що окупанти діють за тактикою флангових охоплень — так "пали" Авдіївка і Соледар. Дії ворожих сил через це передбачені. Водночас контрнаступ ЗСУ проводився "в лоб", тож Україна використала свої резерви на майбутнє й пішла "ва-банк".

Військовий зазначив, що з 2022 року генералітет "бездарно втратив кращий елітний бойовий потенціал вмотивованих, патріотичних українців, які прийшли в армію". Цю живу силу втратили у лобових атаках, а потенціал — не нескінченний. З його слів, раніше розраховували на 5 мільйонів, а насправді йшлося про 1-1,5 мільйона, і він закінчився за 2022 та початок 2023 року.

"І ми маємо бусифікований особовий склад, який здається в полон і тікає в СЗЧ. Проблем СЗЧ в нас, орієнтовно, — 100, 150, 200 тисяч. Це приблизні цифри. (…) Це приблизно 20-30 бригад", — наголосив "Купол".

Він додав, що для проведення демобілізації бійцям, які на фронті, потрібна заміна. Однак "адекватна ротаційна система" в Україні відсутня.

Нагадаємо, журналіст Forbes повідомив, що нині одна з головних цілей ЗС РФ — окупація Покровська. Водночас для України одна з найважливіших місій — захистити місто. Девід Екс припустив, що воїнів цього напрямку посилять бійцями 155-ї механізованої бригади, яка розпадається на тлі проблем з СЗЧ.

Військовий експерт Владислав Селезньов попередив, що російські окупанти формують зручні умови для захоплення усієї Донецької області. Він назвав стратегічний задум ворога очевидним та описав наступні кроки РФ.