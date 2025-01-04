"По 20-30 километров за сутки": ВС РФ способны захватить Днепр или Харьков, — офицер (видео)

Военнослужащий Анатолий Козел заявил, что главнокомандующий ВСУ получает искаженную информацию, и предупредил о возможности обвала фронта. По его словам, лучший боевой потенциал Украины был бессмысленно потерян, а примерно 20-30 бригад — в СЗЧ.

Related video

Ситуация на фронте критическая, и некоторым крупным городам Украины в 2025 году может грозить оккупация. Об этом в интервью Ukrainian Witness, опубликованном 4 января, заявил бывший командир 53-й отдельной механизированной бригады подполковник Анатолий "Купол" Козел.

О ситуации на фронте и мобилизации — с 15:43, 21:10, 49:01

Он подтвердил, что Авдеевку нужно было окапывать в 2022 году. Сейчас же, по словам военного, нужно окапывать Днепр и Днепропетровскую область, а Херсон надо готовить к оборонительной операции.

"И нам нужно перестать обманывать самих себя. У нас тотальный обман на всех уровнях идет", — подчеркнул "Купол".

Он заверил, что главнокомандующий Александр Сырский получает искаженную на до 100% информацию. Козел сообщил, что ситуация на фронте "очень критическая", потому что не хватает людей, возможен обвал фронта и возможны стратегические просчеты. Он отметил, что на данный момент фронт "посыпался" только тактически, условно "30% фронта с дырами в обороне".

"Если они возьмут Херсон, у них будет плацдарм на правом берегу. Запорожье — похожая ситуация", — предупредил подполковник.

По его прогнозу, в 2025 году ВС РФ продолжат наступать на Донецком направлении. Если они захватят Покровск, то выйдут напрямую на Днепропетровскую область.

"Там все ключевые трассы, вся стратегия. То есть они оседлают эти трассы, и вот — Днепр следующий. Днепр уже надо готовить, как Берлин готовили в 45-м или как Москву готовили в 41-м. Так же и Херсон, так же и Запорожье", — отметил военнослужащий.

Он подчеркнул, что по состоянию на сейчас Украина проигрывает на всех направлениях фронта. По мнению бывшего комбрига, если ничего не изменится, в лучшем случае будет тактическая потеря территорий, в худшем — оперативная, то есть "пол области". Он пояснил, что тактическая — это 20 километров, оперативная — 100 километров, а стратегическая — это 500 километров.

"То есть мы начнем территории терять не по 2-3 километра, а по 20-30 километров. Это уже будет выход противника на оперативные пространства. За сутки", — подчеркнул "Купол".

По его словам, это — плохой сценарий, но "возможен также".

"Если все будет двигаться дальше как оно сейчас движется, то мы не будем терять по 300 метров. Мы будем по 5 километров для начала, потом 20 потеряем", — пояснил военный.

Он оценил реальность угрозы оккупации для Запорожья, Херсона, Днепра и Харькова как "50 на 50". По мнению подполковника, на данный момент ресурсов для захвата крупного города врагу хватает. Пока Россия не трогает слои населения, мобилизация которых может привести к беспорядкам, но резерв она имеет.

Козел рассказал, что оккупанты действуют по тактике фланговых охватов — так "пали" Авдеевка и Соледар. Действия вражеских сил из-за этого предусмотрены. В то же время контрнаступление ВСУ проводилось "в лоб", поэтому Украина использовала свои резервы на будущее и пошла "ва-банк".

Военный отметил, что с 2022 года генералитет "бездарно потерял лучший элитный боевой потенциал мотивированных, патриотических украинцев, которые пришли в армию". Эту живую силу потеряли в лобовых атаках, а потенциал — не бесконечен. По его словам, ранее рассчитывали на 5 миллионов, а на самом деле речь шла о 1-1,5 миллиона, и он закончился за 2022 и начало 2023 года.

"И мы имеем бусифицированный личный состав, который сдается в плен и убегает в СЗЧ. Проблем СЗЧ у нас, ориентировочно, — 100, 150, 200 тысяч. Это приблизительные цифры (...) Это примерно 20-30 бригад", — подчеркнул "Купол".

Он добавил, что для проведения демобилизации бойцам, которые на фронте, нужна замена. Однако "адекватная ротационная система" в Украине отсутствует.

Напомним, журналист Forbes сообщил, что сейчас одна из главных целей ВС РФ — оккупация Покровска. В то же время для Украины одна из важнейших миссий — защитить город. Дэвид Экс предположил, что воинов этого направления усилят бойцами 155-й механизированной бригады, которая распадается на фоне проблем с СЗЧ.

Военный эксперт Владислав Селезнев предупредил, что российские оккупанты формируют удобные условия для захвата всей Донецкой области. Он назвал стратегический замысел врага очевидным и описал следующие шаги РФ.