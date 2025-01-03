Солдаты РФ переодеваются в гражданское и устраивают засады в Торецке: детали от ВСУ (видео)

Российские командиры применяют разведывательные БПЛА, чтобы малые пехотные группы провести мимо засад ВСУ, рассказал комбат о боях в Торецке. Когда появляется туман, движение врага не останавливается.

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Подразделения ВС РФ пробираются по улицам Торецка, применяя хитрости и разведывательные дроны. Чтобы обхитрить украинцев, россияне переодеваются в гражданскую одежду и тайно пробираются в подвалы. После этого они ждут атаки сообщников и присоединяются к боям. О новой тактике, которую ВС РФ часто применяет на Торецком направлении, командир минометной батареи отдельного батальона спецназначения отдельной президентской бригады им. Гетмана Богдана Хмельницкого Михаил с позывным "Мозг" рассказал в эфире телемарафона.

Бои на Донбассе — комментарий бойца Сил обороны Михаила см. с 14:10

Комбат Михаил сообщил, что в Торецке его подразделение, а также смежники, обнаружили хитрую тактику ВС РФ, которая дает шансы врагу закрепиться на новых позициях. По его словам, против украинцев воюют бывшие заключенные, которые получают особые задачи: они переодеваются в гражданское, пробираются в тайные места и сидят определенное время в тайниках. При этом они ожидают, когда начнется попытка прорыва и тогда вступают в бой. Кроме того, иногда такие "подсадные утки" разбрасывают мины, когда видят, что иначе к украинским позициям им не добраться, отметил комбат.

"Это не то, что хитрость, но здесь такая тактика распространена. Часть военнослужащих в армии России — это бывшие заключенные. Им задача ставится, они заносят противотанковые мины и пытаются их забросить в район наших огневых позиций. Они пытаются взорвать здания, в которых находятся наши ребята", — заявил Михаил.

Еще одна тактика, которую применяет враг на Торецком направлении — просачивание сквозь украинские ряды малыми пехотными группами (по 2-4 чел.). В то же время противник применяет разведывательные дроны: они следят за ситуацией, передают данные командирам российских подразделений и те в прямом эфире могут управлять движением подчиненных, выявлять засады ВСУ. С другой стороны, когда появляется туман, то интенсивность действий не уменьшается: аэроразведка Сил обороны "слепнет" и тогда россияне крадутся вглубь Торецка, сказал боец.

"Обычно это штурмы малыми пехотными группами в количестве от двух до четырех врагов. Хочу отметить, что сейчас все группы довольно хорошо координируются с помощью аэроразведки противника", — отметил Михаил.

По словам бойца, Силы обороны обнаруживают и переодетых россиян, и пехоту РФ, которая пробралась дальше — их успешно обезвреживают, слышно на видео.

Бои на Донбассе — комбат Михаил о боях в Торецке 3 января Фото: Скриншот

Бои на Донбассе — ситуация под Торецком 3 января

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 8:00 3 января указано, что на Торецком направлении состоялось шесть атак ВС РФ. Отдельно отмечается, что большинство атак направлены именно на данный населенный пункт. Более горячее направление расположено южнее: под Покровском — 38 штурмов врага, под Курахово — 27, под Временкой — 24. На карте проекта DeepState показано, что россияне ведут бои в центре Торецка. Также видим, что ориентировочно под контролем врага — около половины города, который имеет площадь 65 кв. км (количество жителей до вторжения РФ — почти 31 тыс. человек). Последние изменения линии боев состоялись 26-27 декабря, когда россияне прорвались на сотню метров в центре и в южных кварталах.

Бои на Донбассе — Торецк 2 января, карта Фото: DeepState

Отметим, в ноябре в канале DeepState сообщили, что подразделения ВС РФ добрались до центра Торецка. Военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, что бои происходят внутрь жилой застройки и россияне бьются за каждый дом.

Напоминаем, утром 2 января аналитики написали, что россияне оккупировали для новых села на Донбассе.