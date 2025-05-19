На війні в Україні ліквідований ведучий російського телеканалу: деталі (фото)
На війні в Україні помер російський телеведучий, ведучий національної мовної компанії "Саха" Олексій Семенов.
Про це повідомляється в Telegram-каналі НМК.
Ведучий новин, телевізійне обличчя місцевих програм "Саха Сире" та "Күнтен күн", вирішив тимчасово змінити студію на окопи й вирушив добровольцем в Україну. Зазначається, що він служив добровольцем і виконував бойові завдання під позивним НВК.
Чоловік помер "під час виконання бойового завдання". У Олега Семенова залишилося троє дітей.
Нагадаємо, на початку січня під Донецьком загинув російський воєнкор Олександр Мартем'янов. Він працював позаштатним кореспондентом на видання "Известия".
Раніше Фокус писав, що на фронті в Україні загинули російські пропагандисти, які знімали репортажі для росЗМІ "Известия" і "Звезда". "Известия" підтвердили смерть репортера Олександра Федорчака. "Звезда" втратила відразу двох — оператора та водія. Тоді група російських пропагандистів знімала репортаж про бойові дії під Куп'янськом чи Кремінною. Представники Кремля могли потрапити під удар HIMARS.
Додамо, що під час російсько-української війни загинув автор популярного у Росії пропагандистського каналу у Telegram "Записки Лешего", у якого понад 20 тисяч підписників. Росіянин спершу вважався зниклим безвісти, однак у квітні його тіло знайшли та ідентифікували.