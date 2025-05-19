Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

На війні в Україні ліквідований ведучий російського телеканалу: деталі (фото)

Російський ведучий, загинув ведучий, загинув Семенов, ліквідований ведучий, Олексій Семенов
Фото: НВК Саха | Російський ведучий Олексій Семенов

На війні в Україні помер російський телеведучий, ведучий національної мовної компанії "Саха" Олексій Семенов.

Related video

Про це повідомляється в Telegram-каналі НМК.

Російський ведучий, загинув ведучий, загинув Семенов, ліквідований ведучий, Олексій Семенов Fullscreen
Російський ведучий Олексій Семенов

Ведучий новин, телевізійне обличчя місцевих програм "Саха Сире" та "Күнтен күн", вирішив тимчасово змінити студію на окопи й вирушив добровольцем в Україну. Зазначається, що він служив добровольцем і ​​виконував бойові завдання під позивним НВК.

Чоловік помер "під час виконання бойового завдання". У Олега Семенова залишилося троє дітей.

Нагадаємо, на початку січня під Донецьком загинув російський воєнкор Олександр Мартем'янов. Він працював позаштатним кореспондентом на видання "Известия".

Раніше Фокус писав, що на фронті в Україні загинули російські пропагандисти, які знімали репортажі для росЗМІ "Известия" і "Звезда". "Известия" підтвердили смерть репортера Олександра Федорчака. "Звезда" втратила відразу двох — оператора та водія. Тоді група російських пропагандистів знімала репортаж про бойові дії під Куп'янськом чи Кремінною. Представники Кремля могли потрапити під удар HIMARS.

Додамо, що під час російсько-української війни загинув автор популярного у Росії пропагандистського каналу у Telegram "Записки Лешего", у якого понад 20 тисяч підписників. Росіянин спершу вважався зниклим безвісти, однак у квітні його тіло знайшли та ідентифікували.