На війні в Україні ліквідований ведучий російського телеканалу: деталі (фото)

На війні в Україні помер російський телеведучий, ведучий національної мовної компанії "Саха" Олексій Семенов.

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Про це повідомляється в Telegram-каналі НМК.

Російський ведучий Олексій Семенов

Ведучий новин, телевізійне обличчя місцевих програм "Саха Сире" та "Күнтен күн", вирішив тимчасово змінити студію на окопи й вирушив добровольцем в Україну. Зазначається, що він служив добровольцем і ​​виконував бойові завдання під позивним НВК.

Чоловік помер "під час виконання бойового завдання". У Олега Семенова залишилося троє дітей.

Нагадаємо, на початку січня під Донецьком загинув російський воєнкор Олександр Мартем'янов. Він працював позаштатним кореспондентом на видання "Известия".

Раніше Фокус писав, що на фронті в Україні загинули російські пропагандисти, які знімали репортажі для росЗМІ "Известия" і "Звезда". "Известия" підтвердили смерть репортера Олександра Федорчака. "Звезда" втратила відразу двох — оператора та водія. Тоді група російських пропагандистів знімала репортаж про бойові дії під Куп'янськом чи Кремінною. Представники Кремля могли потрапити під удар HIMARS.

Додамо, що під час російсько-української війни загинув автор популярного у Росії пропагандистського каналу у Telegram "Записки Лешего", у якого понад 20 тисяч підписників. Росіянин спершу вважався зниклим безвісти, однак у квітні його тіло знайшли та ідентифікували.