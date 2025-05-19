На войне в Украине ликвидирован ведущий российского телеканала: детали (фото)

На войне в Украине умер российский телеведущий, ведущий национальной вещательной компании "Саха" Алексей Семенов.

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Об этом сообщается в Telegram-канале НМК.

Российский ведущий Алексей Семенов

Ведущий новостей, телевизионное лицо местных программ "Саха Сыре" и "Күнтен күн", решил временно сменить студию на окопы и отправился добровольцем в Украину. Отмечается, что он служил добровольцем и выполнял боевые задачи под позывным НВК.

Мужчина умер "при выполнении боевого задания". У Олега Семенова осталось трое детей.

Напомним, в начале января под Донецком погиб российский военкор Александр Мартемьянов. Он работал внештатным корреспондентом на издание "Известия".

Ранее Фокус писал, что на фронте в Украине погибли российские пропагандисты, которые снимали репортажи для росСМИ "Известия" и "Звезда". "Известия" подтвердили смерть репортера Александра Федорчака. "Звезда" потеряла сразу двух — оператора и водителя. Тогда группа российских пропагандистов снимала репортаж о боевых действиях под Купянском или Кременной. Представители Кремля могли попасть под удар HIMARS.

Добавим, что в ходе российско-украинской войны погиб автор популярного в России пропагандистского канала в Telegram "Записки Лешего", у которого более 20 тысяч подписчиков. Россиянин сначала считался пропавшим без вести, однако в апреле его тело нашли и идентифицировали.