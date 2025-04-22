На войне погиб автор популярного пропагандистского канала РФ (фото)

В ходе российско-украинской войны погиб автор популярного в России пропагандистского канала в Telegram "Записки Лешего", у которого более 20 тысяч подписчиков. Россиянин сначала считался пропавшим без вести, однако на днях его тело нашли и идентифицировали.

Related video

О гибели пропагандиста сообщили в Telegram-канале "Записки Лешего" вечером 20 апреля.

"Мы все время надеялись и молились. Но это война и она безжалостна. Тело "Лешего" вытащили и опознали", — говорится в сообщении.

Скриншот | сообщение в Telegram-канале

Россияне не указывают, как зовут погибшего и при каких обстоятельствах он погиб. Отмечается, что детали относительно его смерти будут сообщены позже.

"Более конкретная информация будет позже", — говорится в сообщении.

В Telegram-канале есть несколько фотографий, на которых изображен автор. Известно, что он участвовал в боевых действиях России против Украины.

Скриншот | фото Telegram-канала

В августе 2024 года в Telegram-канале погибшего россиянина его жена сообщала о том, что он пропал без вести.

"Прошел уже месяц как от нашего бойца нет вестей. К сожалению, мне вас порадовать нечем. Официально можно сказать, что "Леший" пропал без вести. Радует, что ребята продолжают его поиски и не опускают руки", — говорилось в заметке.

В последующие месяцы в Telegram-канале появлялись иногда сообщения о том, что от российского военного нет никаких новостей.

Ранее отмечалось, что автор канала "Записки Лешего" воевал в составе российской армии на территории Донецкой области, в районе Марьинки.

Скриншот | фото Telegram-канала

В Telegram-канале "Записки Лешего" распространялась в частности ложная информация о российско-украинской войне. Среди прочего паблик распространял данные об обстреле детской больницы "Охматдет" в Киеве, который произошел в июле 2024 года. Тогда ВС РФ ударили по медицинскому учреждению крылатой ракетой Х-101, а тогда обвинили Украину в провокации.

Telegram-канале "Записки Лешего" распространил кадры, на которых якобы видно разоблачение врача, который с ранением в результате обстрела помогал разбирать завалы после атаки.

Скриншот | сообщение Telegram-канала

Напомним, ранее в "Радио Свобода" сообщили, что ВСУ удалось ликвидировать российских военных, которые принимали участие в разгонах на Майдане. Об этом стало известно 15 апреля.

Также в СМИ сообщали о ликвидации бывшего украинского футболиста и футзалиста из Крыма Алексея Яблонского. Такая информация в сети появилась 6 апреля.