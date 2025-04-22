На війні загинув автор популярного пропагандистського каналу РФ (фото)

У ході російсько-української війни загинув автор популярного у Росії пропагандистського каналу у Telegram "Записки Лешего", у якого понад 20 тисяч підписників. Росіянин спершу вважав зниклим безвісти, однак цими днями його тіло знайшли та ідентифікували.

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Про гибель пропагандиста повідомили у Telegram-каналі "Записки Лешего" увечері 20 квітня.

"Ми весь час сподівалися і молилися. Але це війна і вона безжальна. Тіло "Лєшого" витягли й упізнали", — йдеться у повідомленні.

Скріншот | допис у Telegram-каналі

Росіяни не зазначають, як звати загиблого та за яких обставин він загинув. Зазначається, що деталі стосовно його смерті буде повідомлено пізніше.

"Більш конкретна інформація буде пізніше", — йдеться у дописі.

У Telegram-каналі є декілька фотографій, на яких зображено автора. Відомо, що він брав участь у бойових діях Росії проти України.

Скріншот | фото Telegram-каналу

У серпні 2024 року у Telegram-каналі загиблого росіянина його дружина повідомляла про те, що він зник безвісти.

"Минув уже місяць як від нашого бійця немає звісток. На жаль, мені вас порадувати нічим. Офіційно можна сказати, що "Лєший" зник безвісти. Тішить, що хлопці продовжують його пошуки і не опускають руки", — йшлося у дописі.

У наступні місяці у Telegram-каналі з'являлися іноді повідомлення про те, що від російського військового немає жодних новин.

Раніше зазначалося, що автор каналу "Записки Лешого" воював у складі російської армії на території Донеччини, в районі Мар'їнки.

Скріншот | фото Telegram-каналу

У Telegram-каналі "Записки Лешего" поширювалася зокрема неправдива інформація щодо російсько-української війни. Серед іншого паблік поширював дані щодо обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, який трапився у липні 2024 року. Тоді ЗС РФ вдарили по медичному закладу крилатою ракетою Х-101, а тоді звинуватили Україну у провокації.

Telegram-каналі "Записки Лешего" поширив кадри, на яких нібито видно викриття лікаря, що із пораненням внаслідок обстрілу допомагав розбирати завали після атаки.

Скріншот | допис Telegram-каналу

Нагадаємо, раніше у "Радіо Свобода" повідомили, що ЗСУ вдалося ліквідувати російських військових, які брали участь у розгонах на Майдані. Про це стало відомо 15 квітня.

Також у ЗМІ повідомляли про ліквідацію колишнього українського футболіста та футзаліста з Криму Олексія Яблонського. Така інформація у мережі з'явилася 6 квітня.