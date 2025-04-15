Сили оборони ліквідували в Україні окупантів, які брали участь у розгоні Майдану

Сили оборони України на війні ліквідували жителів Криму — військових ЗС РФ ексспівробітників силових структур, які свого часу брали участь у розгоні Євромайдану.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За останні два тижні на сайті проєкту "Груз 200", який документує загибель жителів окупованого півострова, з’явилися 33 нові некрологи, серед них – колишні співробітники силових структур, які брали участь у розгоні Майдану у Києві та окупації Криму.

Один із загиблих – Євген Козлов із селища Леніно з Криму – колишній співробітник кримського "Беркуту". У 2014 році він стояв на блокпостах.

Ще один загиблий — Кирило Блаженко, він брав участь у придушенні Майдану у Києві та в окупації Криму. Журналісти з'ясували, що у 2017 році Блаженко залишився без роботи і претендував на посаду водія у Ялті, а у своєму резюме вказав, що з 2010 до 2015 року був "командиром розвідувального десантного відділення".

Як зазначає видання, у окупованому Криму практично щодня проходять похорони військових РФ, які загинули на війні проти України. На сьогодні кількість ідентифікованих загиблих кримчан у війні на боці Росії проти України перевищила 1300 осіб.

Нагадаємо, що раніше ЗС РФ на Запорізькому напрямку здійснили масштабну спробу прориву української оборони. Для цього вони задіяли понад 60 одиниць різної техніки, включно з броньованою та мотоциклетною.

Також на Харківському напрямку в районі Вовчанська окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ. Для цього використали 11 одиниць техніки.