Силы обороны ликвидировали в Украине оккупантов, участвовавших в разгоне Майдана

Силы обороны Украины на войне ликвидировали жителей Крыма — военных ВС РФ экс-сотрудников силовых структур, которые в свое время участвовали в разгоне Евромайдана.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

За последние две недели на сайте проекта "Груз 200", который документирует гибель жителей оккупированного полуострова, появились 33 новых некролога, среди них — бывшие сотрудники силовых структур, участвовавшие в разгоне Майдана в Киеве и оккупации Крыма.

Один из погибших — Евгений Козлов из поселка Ленино из Крыма — бывший сотрудник крымского "Беркута". В 2014 году он стоял на блокпостах.

Еще один погибший — Кирилл Блаженко, он участвовал в подавлении Майдана в Киеве и в оккупации Крыма. Журналисты выяснили, что в 2017 году Блаженко остался без работы и претендовал на должность водителя в Ялте, а в своем резюме указал, что с 2010 по 2015 год был "командиром разведывательного десантного отделения".

Как отмечает издание, в оккупированном Крыму практически ежедневно проходят похороны военных РФ, погибших на войне против Украины. На сегодня количество идентифицированных погибших крымчан в войне на стороне России против Украины превысило 1300 человек.

Напомним, что ранее ВС РФ на Запорожском направлении осуществили масштабную попытку прорыва украинской обороны. Для этого они задействовали более 60 единиц различной техники, включая бронированную и мотоциклетную.

Также на Харьковском направлении в районе Волчанска оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ. Для этого использовали 11 единиц техники.