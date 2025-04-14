Задействовали 41 мотоцикл и 18 БМП и МТ-ЛБ: ВС РФ осуществили масштабную попытку прорыва на Запорожье

ВС РФ на Запорожском направлении осуществили масштабную попытку прорыва украинской обороны. Для этого они задействовали более 60 единиц различной техники, включая бронированную и мотоциклетную.

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Об этом сообщили в Национальной гвардии Украины.

"На одном из направлений Запорожской области противник совершил масштабную попытку прорыва. Он привлек три танка, восемнадцать БМП, МТ-ЛБ и сорок один мотоцикл. Ожесточенный штурм не утихал в течение всего дня — с самого утра и до вечера", — говорится в сообщении.

Вражеский массированный штурм отбивали бойцы 17-й Полтавской бригады НГУ вместе с боевыми побратимами из смежных подразделений Сил обороны.

"Действовали быстро и слаженно. Благодаря точному огню и своевременной реакции штурм удалось остановить", — сообщили в НГУ.

Бойцам 17-й бригады удалось полностью уничтожить 2 БМП, 1 МТ-ЛБ, ликвидировать 6 оккупантов, еще 11 ранить.

В целом все подразделения подбили большинство бронированной техники вместе с десантом и экипажами. Также было уничтожено большинство вражеских мотоциклистов.

Напомним, что ранее на Харьковском направлении в районе города Волчанск Вооруженные силы РФ пытались прорвать оборону ВСУ. Для этого использовали 11 единиц техники.

Также сообщалось, что ВС РФ изменили тактику применения бронетехники. Они штурмуют минимум дважды в неделю и на одних и тех же направлениях, которые считают наиболее перспективными.