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Военный Фокус Российско-украинская война

Задействовали 41 мотоцикл и 18 БМП и МТ-ЛБ: ВС РФ осуществили масштабную попытку прорыва на Запорожье

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Оккупанты задействовали для штурма более 60 единиц различной техники

ВС РФ на Запорожском направлении осуществили масштабную попытку прорыва украинской обороны. Для этого они задействовали более 60 единиц различной техники, включая бронированную и мотоциклетную.

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Об этом сообщили в Национальной гвардии Украины.

"На одном из направлений Запорожской области противник совершил масштабную попытку прорыва. Он привлек три танка, восемнадцать БМП, МТ-ЛБ и сорок один мотоцикл. Ожесточенный штурм не утихал в течение всего дня — с самого утра и до вечера", — говорится в сообщении.

Вражеский массированный штурм отбивали бойцы 17-й Полтавской бригады НГУ вместе с боевыми побратимами из смежных подразделений Сил обороны.

"Действовали быстро и слаженно. Благодаря точному огню и своевременной реакции штурм удалось остановить", — сообщили в НГУ.

Бойцам 17-й бригады удалось полностью уничтожить 2 БМП, 1 МТ-ЛБ, ликвидировать 6 оккупантов, еще 11 ранить.

В целом все подразделения подбили большинство бронированной техники вместе с десантом и экипажами. Также было уничтожено большинство вражеских мотоциклистов.

Напомним, что ранее на Харьковском направлении в районе города Волчанск Вооруженные силы РФ пытались прорвать оборону ВСУ. Для этого использовали 11 единиц техники.

Также сообщалось, что ВС РФ изменили тактику применения бронетехники. Они штурмуют минимум дважды в неделю и на одних и тех же направлениях, которые считают наиболее перспективными.