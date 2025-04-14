Задіяли 41 мотоцикл і 18 БМП та МТ-ЛБ: ЗС РФ здійснили масштабну спробу прориву на Запоріжжі

ЗС РФ на Запорізькому напрямку здійснили масштабну спробу прориву української оборони. Для цього вони задіяли понад 60 одиниць різної техніки, включно з броньованою та мотоциклетною.

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Про це повідомили у Національній гвардії України.

"На одному з напрямків Запорізької області противник здійснив масштабну спробу прориву. Він залучив три танки, вісімнадцять БМП, МТ-ЛБ і сорок один мотоцикл. Запеклий штурм не вщухав упродовж усього дня — від самого ранку й до вечора", — йдеться в повідомленні.

Ворожий масований штурм відбивали бійці 17-ї Полтавської бригади НГУ разом із бойовими побратимами із суміжних підрозділів Сил оборони.

"Діяли швидко та злагоджено. Завдяки точному вогню й своєчасній реакції штурм вдалося зупинити", — повідомили в НГУ.

Бійцям 17-ї бригади вдалося повністю знищити 2 БМП, 1 МТ-ЛБ, ліквідувати 6 окупантів, ще 11 поранити.

Загалом усі підрозділи підбили більшість броньованої техніки разом із десантом та екіпажами. Також було знищено більшість ворожих мотоциклістів.

Нагадаємо, що раніше на Харківському напрямку в районі міста Вовчанськ Збройні сили РФ намагалися прорвати оборону ЗСУ. Для цього використали 11 одиниць техніки.

Також повідомлялося, що ЗС РФ змінили тактику застосування бронетехніки. Вони штурмують щонайменше двічі на тиждень і на одних і тих самих напрямках, які вважають найбільш перспективними.