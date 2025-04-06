Грав у чемпіонатах України: ЗСУ ліквідували на фронті колишнього українського футболіста

Сили оборони ліквідували на фронті колишнього українського футболіста та футзаліста з Криму Олексія Яблонського.

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Про це повідомляє "Главком".

Російський окупант, який воював у складі ЗС РФ на боці Росії проти України, раніше виступав у складі клубу "ПФС" (Севастополь) та грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також Ябронський виступав за команду "Кримтеплиця" у Першій лізі з футболу та у складі клубу "Мир" – у Другій лізі.

Після того, як Росія захопила Крим футболіст залишився на півострові, де продовжив кар'єру у так званій "Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу".

У ФК "Севастополь" повідомили, що окупант загинув під час виконання бойового завдання.

Російські ресурси не повідомляють обставини загибелі колишнього українського футболіста. Відомо, що в нього залишилася дружина і до дітей.

Нагадаємо, що раніше в Курській області Сили оборони України ліквідували командира вогневої групи ЦСН Росгвардії Марата Тибілова. Нещодавно він отримав від президента РФ Володимира Путіна "Золоту зірку".

Також повідомлялося, що розвідники ЗСУ зайшли в тил до окупантів і ліквідували російського майора. Російський майор, заступник командира батальйону 69-ї гвардійської мотострілецької дивізії, допоміг ЗСУ інформацією про своїх "товаришів".