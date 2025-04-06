Силы обороны ликвидировали на фронте бывшего украинского футболиста и футзалиста из Крыма Алексея Яблонского.

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Об этом сообщает "Главком".

Российский оккупант, который воевал в составе ВС РФ на стороне России против Украины, ранее выступал в составе клуба "ПФС" (Севастополь) и играл в чемпионатах Украины по футзалу и пляжному футболу.

Алексей Яблонский родился 6 июня 1989 года. Был воспитанником севастопольского футбола. В 2010 году он даже вызывался в молодежную сборную Украины по футзалу.

Также Ябронский выступал за команду "Крымтеплица" в Первой лиге по футболу и в составе клуба "Мир" — во Второй лиге.

После того, как Россия захватила Крым футболист остался на полуострове, где продолжил карьеру в так называемой "Премьер-лиге Крымского футбольного союза".

В ФК "Севастополь" сообщили, что оккупант погиб во время выполнения боевого задания.

Российские ресурсы не сообщают обстоятельства гибели бывшего украинского футболиста. Известно, что у него осталась жена и до детей.

Напомним, что ранее в Курской области Силы обороны Украины ликвидировали командира огневой группы ЦСН Росгвардии Марата Тибилова. Недавно он получил от президента РФ Владимира Путина "Золотую звезду".

Также сообщалось, что разведчики ВСУ зашли в тыл к оккупантам и ликвидировали российского майора. Российский майор, заместитель командира батальона 69-й гвардейской мотострелковой дивизии, помог ВСУ информацией о своих "товарищах".