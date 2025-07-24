Зірка скандального серіалу став окупантом, щоб "відмазатись" від довічного сроку (фото)

Сергій Базанов, актор популярного у Росії серіалу "Слово пацана. Кров на асфальті", підписав контракт з Міноборони РФ та відправився воювати в Україну. До цього він перебував під арештом за звинуваченням у вбивстві бізнесмена.

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Базанов уклав контракт з Міністерством оборони Росії ще восени 2024 року — й вирушив у зону бойових дій на території України. Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.

За їхньою інформацією, разом з Базановим військові контракти підписали троє його співучасників у кримінальній справі.

"Сергій Базанов, Григорій Галустов, Євген Ніколаєв і ще один фігурант восени минулого року підписали контракт із Міноборони та відбули в зону СВО, де на сьогодні виконують бойові завдання", — повідомив співрозмовник агентства.

Вбивство бізнесмена у Москві

Базанов обвинувачується у скоєнні особливо тяжкого злочину — вбивстві бізнесмена, яке сталося у 2011 році в Москві. За даними слідства, організована група, до якої входив актор, здійснила напад на підприємця.

Згідно з матеріалами справи, злочинці застрелили потерпілого пострілом у голову з пістолета, після чого викрали у нього сумку з 900 тисячами доларів США та зникли з місця злочину.

Базанова арештували у 2023 році Фото: ВКонтакте

Базанова арештували у 2023 році. Йому висунули обвинувачення за частиною 2 статті 105 Кримінального кодексу РФ — вбивство, скоєне групою осіб або організованою групою з корисливих мотивів. Максимальне покарання за цією статтею передбачає довічне позбавлення волі.

Хто такий Сергій Базанов?

Він прославився завдяки ролі у серіалі "Слово пацана. Кров на асфальті", який розповідає про кримінальні угруповання 1990-х років. Іронічно, що актор, який зображував члена злочинної банди на екрані, в реальному житті став фігурантом справи про організоване вбивство з корисливих мотивів.

Сергій Базанов (ліворуч) обвинувачується у скоєнні особливо тяжкого злочину Фото: ВКонтакте

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Російський актор Вадим Алферов, відомий глядачам за ролями у серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів" та "Вбивча сила", ліквідований у ході російсько-української війни. Окупантові було 50 років.

Також повідомлялося, що загинув український шоумен Максим Неліпа. Ведучий долучився до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення, а 12 травня загинув під час виконання бойового завдання.

Крім того, на фронті загинули російські пропагандисти, які знімали репортажі для росЗМІ "Известия" і "Звезда".