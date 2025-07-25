"Евакуюй себе сам": у Bild розповіли, чому росіяни добивають своїх поранених

Українські безпілотники постійно фіксують шокуючі інциденти на полі бою, коли російські солдати добивають своїх поранених, замість того, щоб надати їм допомогу. Відбувається це, скоріше за все, тому, що в російській армії евакуація поранених можлива, тільки якщо сам поранений повернеться на позицію.

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"Поблизу фронту поранених російських солдатів не перевозять у медичні пункти, а забивають до смерті і розстрілюють. Це видно на знімках з українських безпілотників", — пише військовий оглядач видання Bild Юліан Репке.

Він вивчив кілька подібних відео і зазначив, що іноді росіяни навіть не витрачають кулю, щоб добити своїх "товаришів". На одному з відео пораненому інший російський солдат просто розбив голову прикладом.

"Потім він переступає через убитого товариша і просто йде", — додав журналіст.

На численних інших відео (зокрема від жовтня 2024 року і березня 2025 року) видно, як російські солдати вбивають своїх "товаришів". У більшості випадків солдати раніше були поранені в бою.

В одному з роликів росіяни добили навіть легко пораненого солдата, який повільно йшов на позиції.

Зазначається, що для російських штурмовиків, які воюють в Україні немає рятувального ланцюга та процесу евакуації, як такого. На відміну від української армії, яка щодня ризикує життями десятків солдатів, евакуюючи поранених, російські наступальні сили діють в умовах "одностороннього руху", як пояснив виданню український боєць, що зараз перебуває в Донецькій області.

"Для них є тільки один шлях. Або вони виконують своє завдання, або вмирають. Якщо ми їх поранимо, вони виживуть, тільки якщо самі повернуться. В іншому разі вони стікатимуть кров'ю в якомусь підвалі за години або дні. Або їх хтось із товаришів", — зазначив український офіцер, який побажав залишитися анонімним.

Репке проводить паралелі з Другою світовою війною, коли за радянського диктатора Йосипа Сталіна загороджувальні загони також вбивали поранених або інвалідів. Є також окремі задокументовані випадки "пострілів з милосердя" або вбивств поранених товаришів у вермахті та військах СС, коли евакуація була неможлива і смерть здавалася неминучою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про долю найманця, який приїхав з Куби, щоб заробити грошей на будівництві, але в підсумку опинився на передовій у складі російської армії. 37-річний Франциско Гарсія також розповідав, що коли його поранили, він вижив тільки тому, що зумів себе перев'язати і дістатися до позицій. Росіяни його кинули.

Раніше стало відомо, що актор популярного в Росії серіалу "Слово пацана. Кров на асфальті" Сергій Базанов підписав контракт з Міноборони РФ і відправився воювати в Україну. До цього він перебував під арештом за звинуваченням у вбивстві бізнесмена.