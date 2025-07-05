Россияне обещали работу на стройке: кубинец рассказал, как оказался на войне против Украины

Франциско Гарсия соблазнился рекламой в соцсетях и зарплатой в 2500 доллларов, которую обещали за работу на стройке. Но в итоге, как утверждает кубинец, его обманом отправили в российскую армию. Ему удалось сбежать и сейчас он живет в палатке на улицах Афин в Греции.

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Надеясь спастись от нищеты на родной Кубе, 37-летний Франциско Гарсия мужчина был одним из сотен пассажиров рейса из Гаваны в Москву. На Кубе он работал в больнице, зарабатывая около пяти долларов в неделю, так что согласился на работу по объявлению, где ему предлагали зарплату в 204 тысячи рублей в месяц и российский паспорт, наивно предполагая, что он будет восстанавливать дома в России, поврежденные во время войны, пишет Daily Mail.

Гарсия рассказал, что когда прибыл в аэропорт Шереметьево в Москве, там его и других кубинцев уже ждали военные грузовики и его соотечественник в военной форме.

"Нас запихнули в грузовики. Я был напуган, но быстро стало ясно, что мы должны следовать их приказам. Нам не давали ни еды, ни воды. После долгого путешествия мы добрались до заброшенной спортивной школы, которую охраняла вооруженная полиция", — там, как рассказал Гарсия, они прожили десять дней, затем им вручили контракты на русском языке и угрозами заставили их подписать.

Гарсия с другими иностранцами в тренировочном лагере в РФ Фото: Соцсети

Кубинец говорит, что понял: домой он вернется, или "героем", или в гробу.

"Я подумал: "Моя жизнь окончена". Теперь я сражаюсь на войне, которая не имеет ко мне никакого отношения", — вспоминает мужчина.

После они оказались на военной базе, где им выдали оружие. Гарсии досталась штурмовая винтовка — и это был первый раз, когда он держал в руках оружие. По его словам, он тренировался с кубинцами, а также с контрактниками из Азии и Африки в течение 30 дней.

Гарсия с другими иностранцами в тренировочном лагере в РФ Фото: Соцсети

"Мы регулярно проходили огневую подготовку на поле, где появлялись движущиеся цели, и их нужно было сбивать. И нас учили оказывать себе помощь, если что-то случится с нами или другим солдатом", — говорит он. Затем Гарсию и его товарищей без всякого предупреждения отправили на передовую, потому что "Россия теряла множество солдат каждый день".

"Нам не разрешалось проявлять страх. Русские говорили нам, что мы не должны чувствовать боль или сострадание и быть как роботы на поле боя. Командиры били нас по затылку и ребрам прикладом", — вспоминает мужчина.

Гарсия присоединился к артиллерийской бригаде, где его заставили носить тяжелое вооружение, включая штурмовую винтовку, переносной гранатомет и четыре гранаты.

"Я быстро понял, что это уже не игра, и моя миссия — выжить. В начале было 90 кубинцев, таких как я, но больше половины из них погибли в бою", — говорит он.

Гарсия говорит, что первый раз увидел дроны-камикадзе и беспилотники как таковые. А также видел как многие российские солдаты покончили с собой.

Франсиско Гарсия уверяет, что никого не убивал Фото: Соцсети

"Жизнь солдата очень печальна. Она заключается в том, чтобы напиваться, есть и ходить в места, где есть Wi-Fi, чтобы поговорить с семьей и иногда драться друг с другом. Единственное, что помогало мне пережить все это, — это надежда когда-нибудь снова увидеть свою семью", — говорит Гарсия, который был дважды ранен и выжил только потому что сумел себя перевязать и сбежать, так как россияне его бросили.

"После того, как я выбрался, меня отвезли к врачу. Каждый раз я отсутствовал на поле боя около месяца, прежде чем меня срочно отправляли обратно", — говорит кубинец. На вопрос, стрелял ли он сам в украинцев, он признался, что стрелял, но в "панике" и утверждает, что "никого не убивал".

Прослужив год в российской артиллерийской бригаде в Ростове, а также в Донецкой области, Гарсия получил медаль, в октябре 2024 года ему предоставили двухмесячный отпуск.

Он использовал это время, чтобы разработать план побега, найдя контрабандиста, который утверждал, что может безопасно доставить его в Грецию за один миллион российских рублей. Хотя Гарсия получал зарплату каждый месяц, ему не разрешалось отправлять деньги своей семье на Кубу, поэтому деньги лежали на российском банковском счете. У него было ровно столько, чтобы покрыть гонорар контрабандисту. Он курсировал по шести странам: от Беларуси до Азербайджана, затем по Объединенным Арабским Эмиратам и Египту, прежде чем, наконец, прибыть в Афины.

Он путешествовал по кубинскому паспорту, так и не подав заявление на получение российского паспорта по совету командира-россиянина, который предупредил его, что если он станет гражданином России, то будет обречен сражаться до конца войны.

Попав в Афины, он провел два месяца в следственном изоляторе Амигдалеза, прежде чем его отпустили. Сейчас он спит в палатке в греческой столице.

"Я сплю на улице и борюсь за выживание. Я бы хотел вернуться к своей прежней простой жизни на Кубе, но не могу. Я также боюсь того, что Россия сделает со мной за побег. Я каждый день боюсь за свою жизнь и оглядываюсь. Путин сказал, что предатели никогда не будут забыты, и это не дает мне покоя", — говорит Гарсия.

Франсиско Гарсия показывает медаль "За отвагу", полученную в России Фото: Daily Mail

Но в Украине таким, как Гарсия, не верят. Марьян Заблоцкий, украинский депутат, который анализирует количество иностранных рекрутов, воюющих за Россию, считает, что Гарсия представляет угрозу безопасности ЕС, а не наивный простак, который искал работу в России.

"Это может быть очень опасно для континента. Он согласился убивать украинцев за 2500 долларов в месяц. Все эти люди, чье существование на Кубе ужасно, знают, на что подписываются, но не осознают, насколько страшна эта война", — сказал Заблоцкий.

На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявил, что Гавана "осуждает" кубинских наемников, воюющих на стороне России.

"Наши законы запрещают гражданину, находящемуся под нашей юрисдикцией, участвовать в войнах других стран. На Кубе это карается законом", — сказал он.

Несмотря на то, что греческие власти были предупреждены о том, что в Афинах живет российский наемник, они отказались от комментариев.

Впервые мир увидел кубинцев, воюющих на стороне России, в августе 2023 года, когда двое 19-летних парней, — Андорф Антонио Веласкес Гарсия и Алекс Роландо Вега Диас, — появились на видео, одетые в российскую военную форму и умоляли о помощи, говоря, что их обманули. С тех пор никто, включая их семьи, о них ничего не слышал.

Украинские спецслужбы проанализировали паспорта кубинских наемников, вступивших в российскую армию, и выяснили, что самым молодым из них 18 лет: это Хоэндер Рауль Мена Альварес-Буйя и Альфредо Камарас Бенавидес, оба родились в 2005 году.

Самым старым из зарегистрированных новобранцев является 62-летний Рейнерио Роблес, погибший в бою, а средний возраст новобранцев составляет 36 лет.

Фрэнк Дарио Джарросай Манфуга, 36-летний музыкант, является единственным известным кубинским наемником, попавшим в плен к ВСУ.

Он рассказал, что поехал в Россию, думая, что будет работать на стройке, но, как и все остальные, оказался на передовой. Он застрял в подвешенном состоянии, поскольку правительство Гаваны также отказывается принять его обратно.

В Украине установили личности не менее 8425 иностранных наемников из 106 стран, воюющих на стороне России, хотя общее число их гораздо больше.

"Это не их война. Россия вербует их не потому, что они элитные бойцы, а потому, что они дешевая, одноразовая рабочая сила без каких-либо прав. Их гибель не вызывает никакой реакции в российском обществе. Поэтому российские командиры не ценят иностранных наемников — они отправляют их в самые опасные районы. Когда их ранят или убивают, никто не спешит эвакуировать их с поля боя", — говорит Виталий Матвиенко, спикер проекта "Хочу жить", которая призывает российских солдат сдаваться в плен.

Матвиенко добавляет: "Я хочу обратиться ко всем, кто думает, что может решить свои финансовые проблемы, сражаясь за Россию. Это опасная иллюзия. Вас либо убьют, либо вы вернетесь инвалидами".

Напомним, ранее Фокус писал, как в плен к украинским бойцам попал гражданин Китая. 24-летний Ван Ву служил по контракту в 102 мотострелковом полку 150 дивизии ВС РФ и даже получил позывной "Сабля". Однако, как он сам рассказал, иностранец не планировал оказаться под Торецком после недельных учений.

Также мы писали о том, как Россия вербует иностранцев для войны с Украиной. И в каких странах.