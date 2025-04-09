Пленные из КНР: что означает захват китайцев на стороне РФ, и каких еще иностранцев вербует враг

Задержание украинскими военными двух китайских солдат, которые воевали за ВС РФ, стало не только резонансной новостью, но и вызвало беспокойство на международном уровне. Фокус выяснил, как граждане КНР оказались на фронте и какие последствия это может иметь для глобальной политики.

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Во вторник, 8 апреля, Владимир Зеленский сообщил, что украинские бойцы взяли в плен двух солдат из Китая, которые воевали за ВС РФ. По словам президента, пленных китайцев захватили в Донецкой области.

На следующий день глава Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Лин Цзянь выразили обеспокоенность по поводу ситуации и призвали украинскую сторону к надлежащему обращению с их гражданами в соответствии с международным правом.

На вопрос украинского журналиста о том, почему граждане КНР воюют за Россию и пытаются ли китайские дипломаты связаться с пленными, Лин Цзянь ответил, что Китай проверяет информацию со стороны Си Цзиньпина.

"Позвольте подчеркнуть, что правительство Китая всегда просит граждан держаться как можно дальше от зон вооруженных конфликтов, избегать любой формы участия в них и, в частности, избегать участия в военных операциях любой стороны", — сказал глава китайского МИД.

По словам опрошенных Фокусом экспертов, появление китайцев на фронте в Украине не является чем-то неожиданным, однако задержание этих бойцов несет определенные преимущества для Украины.

Китайские военные в Украине: как РФ вербует иностранцев

По словам экспертов, на Дальнем Востоке России можно увидеть огромное количество китайцев. Например, в Благовещенске Амурской области, где почти все предприятия китайские, даже газеты издаются на китайском языке.

"Это часть политики Китая, которая поощряет своих граждан эмигрировать в Россию, создавать семьи с русскими, получать российское гражданство и участвовать в местных выборах. Китайское государство предоставляет бонусы таким смешанным семьям, чтобы они оставались в России", — говорит Фокусу военный эксперт Олег Жданов.

Китайцев, которые имеют российские паспорта, набрать в российскую армию не проблема. Хотя китайцы менее агрессивны, они трудолюбивы, отмечает эксперт. Сейчас Россия активно мобилизует все ресурсы, в том числе китайцев. Российская полиция проводит облавы на иммигрантов, которые стали приоритетной категорией для мобилизации. К тому же китайские военные имеют высокую дисциплину. Те, кто попадает в армию, получают гарантированную работу, жилье и образование. Так, китайцы, подписавшие контракты с российской армией, могут быть достаточно подготовленными и профессиональными военными.

"По сообщению украинских военных, один из китайцев, который был захвачен в плен, хорошо себя проявлял в бою. Наши ребята говорят, что есть определенный уровень профессионализма. Этот случай указывает на то, что китайцы, возможно, не являются просто "пушечным мясом", а имеют высокий уровень подготовки и опыта", — говорит Жданов.

Что касается реакции Китая на задержанных китайцев, официально Китай заявил, что не направлял своих граждан на войну в Украине. Они дистанцировались от ситуации. Во внутреннем китайском законодательстве могут быть статьи за участие в незаконных боевых действиях, но, по сути, китайцы могут выезжать в Россию и подписывать контракты.

По словам военного аналитика Дмитрия Снегирева, практика привлечения иностранцев к участию в войне со стороны России существует еще с 2014 года, поэтому говорить, что подобные случаи являются исключительными — нельзя. Россия системно пытается пополнять личный состав армии за счет иностранных граждан. И причина этого — прежде всего финансовая.

"Контрактник-гражданин РФ получает при подписании контракта от 4 до 6 миллионов рублей единовременно из федерального или местного бюджета. В случае гибели предусмотрена компенсация до 8 миллионов рублей. Кроме того, ежемесячное материальное обеспечение одного военнослужащего составляет примерно 250 тысяч рублей. Это серьезная нагрузка на российский бюджет, и чтобы ее уменьшить, Россия прибегает к вербовке иностранцев, преимущественно из стран так называемого "третьего мира": Ближнего Востока, Африки и Азии", — объясняет Фокусу Снегирев.

По его словам, иностранцам предлагают значительно более низкую оплату — от 500 до 700 долларов в месяц. Таким образом, Россия экономит бюджетные средства, используя этих людей как "пушечное мясо".

Какие иностранцы участвовали в войне против Украины

Были зафиксированы многочисленные случаи участия граждан Непала, что даже привело к международному скандалу. Правительство Непала официально обратилось к России с требованием вернуть своих граждан, поскольку потери среди них достигли нескольких десятков человек, а общее количество завербованных составляло несколько сотен.

Похожая ситуация — с гражданами стран Ближнего Востока и Африки, в частности тех, которые находятся в военно-политической орбите России: Мали, Сомали и тому подобное.

"Еще с 2014-2015 годов наша правозащитная организация фиксировала участие иностранных наемников, в том числе и из стран Европы. Мы передали данные об участии граждан Венгрии в боевых действиях на стороне так называемой "ДНР" в составе батальона "Святой Иштван". Среди них были как граждане Венгрии, так и украинцы венгерского происхождения. Этот факт вызвал серьезную реакцию на международном уровне: венгерский парламент проводил заседание, а руководитель спецслужб признал участие венгерских граждан в войне, что повлекло активизацию спецслужб Венгрии на территории Украины", — рассказывает Снегирев.

После этого в Венгрии провели обыски в офисах партии "Йоббик", которая финансировала батальон. Одному из лидеров партии даже выдвинули обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Подобные случаи были и с гражданами Польши — представителями националистических организаций "Фаланга", "Задруга", "Северный ветер" и политической партии "Смена". Украинская правозащитная группа передала польской стороне соответствующую информацию, и в результате один из лидеров "Смены", Матуш Пискорский, был арестован за сотрудничество с российскими спецслужбами.

"Относительно граждан Италии — нами было передано около 200 фамилий, итальянцы участвовали в боевых действиях или находились на территории Украины без соответствующего разрешения. В Италии произошли задержания, а в местной прессе меня называли "инквизитором", который "охотится на итальянцев".

Также были зафиксированы случаи участия граждан Франции, Германии, а также отдельное сербское подразделение — "четники". Нам даже удалось организовать искусственный конфликт между двумя враждебными группировками сербских наемников, которые воевали на стороне РФ. Многие из них ехали по политическим, финансовым соображениям или бежали от правосудия", — продолжает эксперт.

Отдельный случай — американец с позывным "Техас", которого россияне использовали в информационных кампаниях. Впоследствии он был ликвидирован самими же российскими прокси в "ДНР".

Китайцы в украинском плену: почему это портит политическую игру КНР

По мнению Дмитрия Снегирева задержание украинскими военными китайцев — серьезный политический бонус для Украины, особенно на фоне новых таможенных ограничений в отношении Китая, введенных Дональдом Трампом. Также это ударяет по возможности Китая продвигать свой так называемый "мирный план" урегулирования войны в Украине. Для его реализации КНР потратила немалые человеческие и финансовые ресурсы: в частности, министр иностранных дел Китая совершил ряд визитов в Европу, пытаясь представить КНР как нейтрального посредника.

"Однако задержание китайских граждан фактически ставит крест на этих усилиях. Более того, сейчас выясняется не был ли этот случай единичным, или возможно есть целое подразделение граждан КНР на фронте в Украине.

Это еще раз подтверждает, что Россия масштабно вербует иностранцев, чтобы расширить географию участников войны. Если будет доказано, что КНР причастна к вербовке своих граждан или их отправке на войну — это может иметь серьезные последствия. США и ЕС получат дополнительные основания для введения жестких секторальных санкций против России, в частности в банковском и энергетическом секторах. Это будет не только военный, но и значительный политический успех Украины", — резюмирует Снегирев.

Напомним, командир отделения 24 ОШБр Станислав Бунятов предположил, что солдаты КНР оказались в Украине неслучайно и в Донецкой области они получали боевой опыт.