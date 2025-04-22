Война накаляется: в Китае изобрели новый ИИ-чип, несмотря на запреты США

Источники сообщают, что поставки чипов Huawei 910C уже начались всего через несколько недель после того, как США вытеснили NVIDIA H20 с китайского рынка.

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Об этом пишет издание interestingengineering.com.

Китайская компания Huawei Technologies собирается начать массовые поставки новейшего чипа искусственного интеллекта (ИИ) Ascend 910C уже в следующем месяце. Этот шаг последовал за решением правительства США запретить NVIDIA продавать свои чипы H20 китайским фирмам без экспортной лицензии.

Чип, созданный вопреки санкциям США

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что Huawei уже осуществила несколько первоначальных поставок 910C, позиционируя себя как ключевую отечественную альтернативу на фоне ужесточения санкций США.

Чип 910C создан на основе существующего процессора Ascend 910B от Huawei, но со значительным обновлением архитектуры. Объединив два процессора 910B вместе с использованием передовых методов интеграции, компании удалось удвоить вычислительную мощность и объем памяти устройства. Он достигает производительности, сопоставимой с чипом NVIDIA H100. В дополнение к своей чистой мощности, 910C получил улучшенную поддержку широкого спектра рабочих нагрузок ИИ.

Хотя 910C не является прорывом в масштабах совершенно новых архитектур, он предлагает достаточную производительность, чтобы удовлетворить китайские компании, нуждающиеся в надежном высокопроизводительном оборудовании для задач обучения и вывода.

Конкуренция ИИ-чипов обостряется, так как NVIDIA терпит неудачу в Китае

Сдвиг происходит в решающий момент. В начале апреля администрация Трампа сообщила NVIDIA, что H20 — китайская версия H100 — теперь потребует экспортной лицензии, что фактически запрещает его продажу. Это следует за запретом 2022 года на сам H100 и аналогичными ограничениями, наложенными на чипы AMD MI308. Эти растущие торговые барьеры открыли двери для китайских компаний, таких как Huawei, Moore Threads и Iluvatar CoreX, для выхода на рынок, на котором долгое время доминировала NVIDIA.

Huawei начала распространять образцы 910C в конце 2024 года и тихо начала принимать заказы. По данным источников, интерес со стороны китайского сектора искусственного интеллекта резко возрос после объявления ограничений H20.

США влияют на присутствие китайских игроков на рынке полупроводников

910C от Huawei частично производится крупнейшим в Китае литейным заводом SMIC с использованием его 7-нм процесса N+2. Однако один источник отметил Investor’s Business Daily, что "SMIC якобы по-прежнему испытывает трудности с достижением желаемых показателей производительности", что ставит под сомнение его способность удовлетворять растущий спрос.

Несмотря на эти препятствия, Huawei, по-видимому, опирается на более широкую сеть партнеров, и некоторые из чипов 910C, как сообщается, включают полупроводники, произведенные TSMC для китайской Sophgo.

Реакция фондового рынка была быстрой. Акции NVIDIA упали на 5,5% после появления новостей, в то время как AMD упала более чем на 3%, а Broadcom просела на 4%.

Давление на американских производителей чипов усиливается, поскольку инвесторы беспокоятся о потере долгосрочного доступа к китайскому рынку оборудования для ИИ. Например, NVIDIA ожидает списания до 5,5 млрд долларов, связанных с ее запасами в Китае.

Huawei планирует выпустить еще более продвинутый чип ИИ — Ascend 920 — в конце этого года. По данным Tom’s Hardware, он будет соответствовать производительности ныне ограниченного H20, что потенциально закрепит лидерство компании в быстро развивающемся секторе ИИ в Китае.

Ранее мы писали, что в Китае опять создали новый флагманский чип. Слухи о новом процессоре от Huawei набирают обороты перед запуском серии смартфонов Mate 70.