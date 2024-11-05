В обход санкций США. В Китае опять создали новый флагманский чип: что известно

Слухи о новом процессоре от Huawei набирают обороты перед запуском серии смартфонов Mate 70.

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Новая утечка раскрыла важные характеристики предстоящего Kirin 9100 от Huawei. Он поставляется с 8-ядерным CPU, изготовленным на узле SMIC N+3. Об этом пишет The Notebookcheck.

Хотя некоторые из слухов и утечек были неверной информацией, выдуманной китайскими пользователями сети, другие рисуют более точную картину. Пользователь Telegram, который носит псевдоним @spektykles, теперь раскрыл то, что похоже на официальные характеристики Kirin 9100.

Чип имеет кодовое название HiSilicon Baltimore и поставляется с 8-ядерным процессором с 1x Cortex-X1 (2,67 ГГц), 3x Cortex-A78 (2,32 ГГц) и 4x Cortex-A55 (2,02 ГГц). Он ограничен Arm v8 (и более старыми ядрами процессора) из-за продолжающихся санкций. В качестве графического процессора используется Maleoon 910, предположительно тот же, что и в прошлогоднем Kirin 9010.

С точки зрения производительности Kirin 9100 будет конкурировать с Snapdragon 8 Gen 2 в ЦП и Snapdragon 8+ Gen 1 в ГП. Он будет производиться на узле SMIC N+3 (6 нм), а не на 5 нм, как предполагалось ранее. Это приведет к повышению энергоэффективности (между Snapdragon 8 Gen 3 и Gen 2). Пока еще рано оценивать его показатели в тестах, но утечка, появившаяся в начале этого года, говорит, что он набирает около 1,1 миллиона баллов в AnTuTu.

Ранее мы писали о том, что Китай больше не получит передовые чипы Intel и Qualcomm. Компания Huawei не сможет использовать процессоры для ноутбуков и смартфонов от лучших американских производителей, ведь Белый Дом ужесточил ограничения на экспорт.