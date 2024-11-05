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Діджитал

В обхід санкцій США. У Китаї знову створили новий флагманський чип: що відомо

Чип Kirin
Фото: Скриншот | Чип Kirin (ілюстративне фото)

Чутки про новий процесор від Huawei набирають обертів перед запуском серії смартфонів Mate 70.

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Новий витік розкрив важливі характеристики майбутнього Kirin 9100 від Huawei. Він поставляється з 8-ядерним CPU, виготовленим на вузлі SMIC N+3. Про це пише The Notebookcheck.

Хоча деякі з чуток і витоків були невірною інформацією, вигаданою китайськими користувачами мережі, інші малюють точнішу картину. Користувач Telegram, який носить псевдонім @spektykles, тепер розкрив те, що схоже на офіційні характеристики Kirin 9100.

Чип має кодову назву HiSilicon Baltimore і поставляється з 8-ядерним процесором з 1x Cortex-X1 (2,67 ГГц), 3x Cortex-A78 (2,32 ГГц) і 4x Cortex-A55 (2,02 ГГц). Він обмежений Arm v8 (і старішими ядрами процесора) через санкції. Як графічний процесор використовується Maleoon 910, імовірно той самий, що і в торішньому Kirin 9010.

З погляду продуктивності Kirin 9100 конкуруватиме зі Snapdragon 8 Gen 2 у ЦП і Snapdragon 8+ Gen 1 у ГП. Його вироблятимуть на вузлі SMIC N+3 (6 нм), а не на 5 нм, як передбачалося раніше. Це призведе до підвищення енергоефективності (між Snapdragon 8 Gen 3 і Gen 2). Наразі ще рано оцінювати його показники в тестах, але витік, що з'явився на початку цього року, говорить, що він набирає близько 1,1 мільйона балів в AnTuTu.

Раніше ми писали про те, що Китай більше не отримає передові чипи Intel і Qualcomm. Компанія Huawei не зможе використовувати процесори для ноутбуків і смартфонів від найкращих американських виробників, адже Білий Дім посилив обмеження на експорт.