Війна загострюється: у Китаї винайшли новий ШІ-чип, незважаючи на заборони США

Джерела повідомляють, що поставки чипів Huawei 910C вже почалися всього через кілька тижнів після того, як США витіснили NVIDIA H20 з китайського ринку.

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Про це пише видання interestingengineering.com.

Китайська компанія Huawei Technologies має намір почати масові поставки новітнього чипа штучного інтелекту (ШІ) Ascend 910C вже наступного місяця. Цей крок послідував за рішенням уряду США заборонити NVIDIA продавати свої чипи H20 китайським фірмам без експортної ліцензії.

Чип, створений всупереч санкціям США

Джерела, знайомі з ситуацією, повідомляють, що Huawei вже здійснила кілька початкових поставок 910C, позиціонуючи себе як ключову вітчизняну альтернативу на тлі посилення санкцій США.

Чип 910C створено на основі наявного процесора Ascend 910B від Huawei, але зі значним оновленням архітектури. Об'єднавши два процесори 910B разом з використанням передових методів інтеграції, компанії вдалося подвоїти обчислювальну потужність і обсяг пам'яті пристрою. Він досягає продуктивності, яку можна порівняти з чипом NVIDIA H100. На додаток до своєї чистої потужності, 910C отримав поліпшену підтримку широкого спектра робочих навантажень ШІ.

Хоча 910C не є проривом у масштабах абсолютно нових архітектур, він пропонує достатню продуктивність, щоб задовольнити китайські компанії, які потребують надійного високопродуктивного обладнання для завдань навчання і виведення.

Конкуренція ШІ-чіпів загострюється, оскільки NVIDIA зазнає невдачі в Китаї

Зрушення відбувається у вирішальний момент. На початку квітня адміністрація Трампа повідомила NVIDIA, що H20 — китайська версія H100 — тепер потребуватиме експортної ліцензії, що фактично забороняє його продаж. Це слідує за забороною 2022 року на сам H100 і аналогічними обмеженнями, накладеними на чипи AMD MI308. Ці торгові бар'єри, що зростають, відкрили двері для китайських компаній, таких як Huawei, Moore Threads і Iluvatar CoreX, для виходу на ринок, на якому довгий час домінувала NVIDIA.

Huawei почала поширювати зразки 910C наприкінці 2024 року і тихо почала приймати замовлення. За даними джерел, інтерес з боку китайського сектора штучного інтелекту різко зріс після оголошення обмежень H20.

США впливають на присутність китайських гравців на ринку напівпровідників

910C від Huawei частково виробляється найбільшим у Китаї ливарним заводом SMIC з використанням його 7-нм процесу N+2. Однак одне джерело зазначило Investor's Business Daily, що "SMIC нібито, як і раніше, зазнає труднощів із досягненням бажаних показників продуктивності", що ставить під сумнів його здатність задовольняти зростаючий попит.

Незважаючи на ці перешкоди, Huawei, мабуть, спирається на ширшу мережу партнерів, і деякі з чипів 910C, як повідомляється, включають напівпровідники, вироблені TSMC для китайської Sophgo.

Реакція фондового ринку була швидкою. Акції NVIDIA впали на 5,5% після появи новин, тоді як AMD впала більш ніж на 3%, а Broadcom просіла на 4%.

Тиск на американських виробників чипів посилюється, оскільки інвестори турбуються про втрату довгострокового доступу до китайського ринку обладнання для ШІ. Наприклад, NVIDIA очікує списання до 5,5 млрд доларів, пов'язаних з її запасами в Китаї.

Huawei планує випустити ще більш просунутий чип ШІ — Ascend 920 — наприкінці цього року. За даними Tom's Hardware, він відповідатиме продуктивності нині обмеженого H20, що потенційно закріпить лідерство компанії в секторі ШІ в Китаї, який швидко розвивається.

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