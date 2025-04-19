Украина и РФ провели обмен пленными: домой вернулись 277 украинских бойцов (фото)

Украина и РФ 19 апреля осуществили обмен пленными. Домой вернулись 277 военнопленных Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта и Государственной пограничной службы Украины. Большинство из них — молодежь после 2000 года рождения.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши дома — одна из лучших новостей, которые могут быть. Еще 277 воинов вернулись домой из российского плена", — сообщил президент.

Он отметил, что среди возвращенных бойцов — защитники Мариуполя, Донетчины, Херсонщины, Запорожья и Луганщины.

Также Зеленский отметил, что при осуществлении обмена пленными между Россией и Украиной посредничество предоставили Объединенные Арабские Эмираты.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что большинство воинов, которых удалось вернуть домой — это молодые люди после 2000 года рождения.

"Своих родных увидит сегодня женщина-военнослужащая, которая находилась в неволе с мая 2022 года", — отметили в штабе.

Также сообщается, что 268 уволенных военных относятся к рядовому и сержантскому составу, а еще 9 — офицеры.

С марта 2022 года, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, из российского плена удалось вернуть 4 552 военных и гражданских украинцев и дополнительно вне обменов еще 529 человек, добавили в Координационном штабе.

Обмен пленными 19 апреля: домой вернули раненых

Также об обмене сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

В Минобороны страны агрессора заявили о передаче 31 раненого украинского военного в обмен на 15 раненых россиян в качестве "жеста доброй воли".

Напомним, 18 апреля Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщал, что из России и фронта в Украину передали тела 909 погибших защитников. Также блогеры сообщали о подготовке масштабного обмена пленными на Пасху.

Министерство обороны РФ 19 марта сообщало об обмене пленными с Украиной по формуле 175 на 175.