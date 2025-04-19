Україна та РФ провели обмін полоненими: додому повернулися 277 українських бійців (фото)

Україна та РФ 19 квітня здійснили обмін полоненими. Додому повернулися 277 військовополонених Збройних Сил, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України. Більшість із них — молодь після 2000 року народження.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші вдома — одна з найкращих новин, які можуть бути. Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону", — повідомив президент.

Він зазначив, що серед повернених бійців — захисники Маріуполя, Донеччини, Херсонщини, Запоріжжя та Луганщини.

Також Зеленський наголосив, що при здійсненні обміну полоненими між Росією та Україною посередництво надали Об'єднані Арабські Емірати.

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що більшість воїнів, яких вдалося повернути додому — це молоді люди після 2000 року народження.

"Своїх рідних побачить сьогодні жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року", — зазначили в штабі.

Також повідомляється, що 268 звільнених військових належать до рядового та сержанського складу, а ще 9 — офіцери.

З березня 2022 року, від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, з російського полону вдалося повернути 4 552 військових і цивільних українців і додатково поза обмінами ще 529 осіб, додали в Координаційному штабі.

Обмін полоненими 19 квітня: додому повернули поранених

Також про обмін повідомило Міністерство оборони Російської Федерації.

У Міноборони країни агресора заявили про передачу 31 пораненого українського військового в обмін на 15 поранених росіян в якості "жесту доброї волі".

Нагадаємо, 18 квітня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляв, що з Росії та фронту до України передали тіла 909 загиблих захисників. Також блогери повідомляли про підготовку масштабного обміну полоненими на Великдень.

Міністерство оборони РФ 19 березня повідомляло про обмін полоненими з Україною за формулою 175 на 175.