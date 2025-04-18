До 500 осіб: Україна і РФ 19 квітня можуть провести масштабний обмін полоненими, — ЗМІ

Росія і Україна напередодні Великодня можуть здійснити масштабний обмін полоненими за формулою "246 на 246". До зазначеної кількості додадуться і поранені солдати.

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Джерело агентства Reuters уточнює, що дві воюючі країни проведуть новий обмін військовополоненими за посередництва ОАЕ, повідомив британський канал Sky News.

За даними співрозмовника, в обміні візьмуть участь 246 полонених із кожного боку. До зазначеної кількості додадуть 46 поранених солдатів, але з якого саме боку, не уточнюється.

Загальна кількість полонених, обміняних за посередництва ОАЕ, наразі становить 3233 людини, зазначає Sky News.

Обмін полоненими відбувається після того, як держсекретар США Марко Рубіо попередив про можливий вихід Штатів із посередництва в мирному врегулюванні російсько-української війни, якщо сторони не подадуть явних ознак прагнення до перемир'я, доповнює агентство.

Востаннє Україна і Росія обмінювалися полоненими 19 березня. Того дня Україна повернула 175 захисників, а посередником виступали також ОАЕ.

Нагадаємо, Україна готова обміняти полонених китайських солдатів на бійців ЗСУ. Києву відомо про 155 громадян Китаю, які воюють на боці російських окупантів.

Фокус писав про бійця Національної гвардії України Івана Петровського, який за час перебування в полоні у РФ схуд на 40 кілограмів.