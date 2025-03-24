Майже три роки полону в Росії: боєць Нацгвардії схуд на 40 кілограмів (фото)

Івана Петровського спочатку тримали в Оленівці, а потім перевели до Волгоградської області РФ. За час перебування в полоні в окупантів 30-річний боєць зазнав крайнього ступеня виснаження.

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Боєць Національної гвардії України, 30-річний Іван Петровський за час перебування в російському полоні схуд на 40 кілограмів. Фото до і після полону він показав в Instagram.

"Я вдома. Різниця в 1037 днів полону і мінус 40 кілограм", — підписав фото чоловік.

Іван Петровський втратив 40 кілограмів ваги

Мати військового Раїса Петровська в коментарі "Укрінформу" розповіла, що її син повернувся в межах обміну полоненими 19 березня. Того дня Україна повернула 175 захисників, Росії також видали 175 окупантів.

Раїса Петровська зізналася, що не знала про підготовку її сина до обміну. Їй телефонувала двоюрідна сестра і сказала, що бачила списки, в яких був Іван.

"Але я не повірила. Потім через годину зателефонувало моє сонечко і каже: "Мамо, я в Україні". Це велика радість, від якої я досі не можу отямитися. Два дні тому, 17 березня, йому виповнилося 30 років. Я щодня молилася за сина", — підкреслила вона.

Коротка біографія Івана Петровського

Агентство пише, що Іван Петровський народився в Броварах Київської області, його батьки переїхали в Житомирську область. У 2015 році його призвали на строкову службу в Національну гвардію України, після її закінчення він підписав контракт і залишився на службі.

Петровський переїхав служити до Маріуполя в 12-й бригаді оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького. Після початку повномасштабного вторгнення військ РФ він захищав місто від окупантів.

Іван потрапив у полон у травні 2022 року і провів там майже три роки, у нього були проблеми зі здоров'ям. Відомо, що спочатку його утримували в Оленівці, а потім перевели у Волгоградську область Росії. Вдома на Петровського чекали батьки, дружина, дочка і син.

Нагадаємо, 19 березня відбувся обмін полоненими між Росією та Україною за формулою "175 на 175". Серед українців були тяжкопоранені та військові, яких РФ переслідувала за вигадані злочини.

У ЗМІ раніше писали про розстріл п'ятьох полонених військових ЗСУ в селі Козача Локня Курської області. За даними журналістів, їх розстріляли "кадирівці".