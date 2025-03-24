Почти три года плена в России: боец Нацгвардии похудел на 40 килограмм (фото)

Ивана Петровского сначала держали в Оленовке, а затем перевели в Волгоградскую область РФ. За время пребывания в плену у оккупантов 30-летний боец испытал крайнюю степень истощения.

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Боец Национальной гвардии Украины, 30-летний Иван Петровский за время пребывания в российском плену похудел на 40 килограмм. Фотографиями до и после плена он показал в Instagram.

"Я дома. Разница в 1037 дней плена и минус 40 килограмм", — подписал фото мужчина.

Иван Петровский потерял 40 килограмм веса

Мать военного Раиса Петровская в комментарии "Укринформу" рассказала, что ее сын вернулся в рамках обмена пленными 19 марта. В тот день Украина вернула 175 защитников, России также выдали 175 оккупантов.

Раиса Петровская призналась, что не знала о подготовке ее сына к обмену. Ей звонила двоюродная сестра и сказала, что видела списки, в которых был Иван.

"Но я не поверила. Потом через час позвонило мое солнышко и говорит: "Мама, я в Украине". Это великая радость, от которой я до сих пор не могу прийти в себя. Два дня назад, 17 марта, ему исполнилось 30 лет. Я каждый день молилась о сыне", — подчеркнула она.

Краткая биография Ивана Петровского

Агентство пишет, что Иван Петровский родился в Броварах Киевской области, его родители переехали в Житомирскую область. В 2015 году его призвали на срочную службу в Национальную гвардию Украины, по ее окончания он подписал контракт и остался на службе.

Петровский переехал служить в Мариуполь в 12-й бригаде оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого. После начала полномасштабного вторжения войск РФ он защищал город от оккупантов.

Иван попал в плен в мае 2022 года и провел там почти три года, у него были проблемы со здоровьем. Известно, что сначала его содержали в Оленевке, а затем перевели в Волгоградскую область России. Дома Петровского ждали родители, жена, дочь и сын.

Напомним, 19 марта, прошел обмен пленными между Россией и Украиной по формуле "175 на 175". Среди украинцев были тяжелораненые и военные, которых РФ преследовала за вымышленные преступления.

В СМИ ранее писали о расстреле пятерых пленных военных ВСУ в селе Казачья Локня Курской области. По данным журналистов, их расстреляли "кадыровцы".