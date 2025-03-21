Пленных бойцов ВСУ в Казачьей Локне на Курщине расстреляли "кадыровцы", — журналист

Оккупанты из подразделения "Ахмат" солгали российским журналистам, что убили украинских защитников во время боя, поскольку в сети есть фото, где они со связанными руками сидят в окопе.

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Пятерых пленных военнослужащих ВСУ в селе Казачья Локня в Курской области расстреляли "кадыровцы". Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, который сопоставил сообщения в соцсетях и российских СМИ относительно этого события.

"Кадыровское подразделение "Ахмат" взяло на себя ответственность за казнь пятерых украинских военнопленных в Казачьей Локне на Курщине", — написал журналист.

Он напомнил, что 12 марта пятеро военнослужащих ВСУ попали в плен возле села Казачья Локня Курской области. Фотографию живых пленных с завязанными руками опубликовали многие российские пропагандистские каналы.

На следующий день, 13 марта, президент РФ Владимир Путин в очередной раз призвал российских военных "считать украинских солдат террористами", то есть, не брать их в плен, а убивать, поэтому россияне распространили видео казни безоружных военнопленных.

Андрей Цаплиенко обратил внимание на видео, которое распространили российские "РИА Новости" 16 марта. В кадре один из "кадыровцев" рассказывает, что они имели бой с украинскими операторами БПЛА, и те якобы отказались сдаться в плен, из-за чего их убили.

На видео тела украинских защитников, которые сидели на фото со связанными руками. "Кадыровец" рассказал, что они сопротивлялись во время боя.

"Россияне не заинтересованы в обменах и они не имеют мотивации брать военнопленных, чтобы потом вернуть своих. У них нет морали. Им просто нравится убивать, потому что они чувствуют свою безнаказанность", — резюмировал журналист.

Напомним, что 23 января сообщалось, что ВС РФ в Донецкой области расстреляли шестерых украинских военнопленных.