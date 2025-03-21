Полонених бійців ЗСУ в Козачій Локні на Курщині розстріляли "кадирівці", — журналіст

Окупанти з підрозділу "Ахмат" збрехали російським журналістам, що вбили українських захисників під час бою, оскільки в мережі є фото, де вони із зв'язаними руками сидять в окопі.

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П'ятьох полонених військовослужбовців ЗСУ в селі Козача Локня в Курській області розстріляли "кадирівці". Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, який співставив повідомлення в соцмережах і російських ЗМІ щодо цієї події.

"Кадирівський підрозділ "Ахмат" взяв на себе відповідальність за страту п'ятьох українських військовополонених у Козачій Локні на Курщині", — написав журналіст.

Він нагадав, що 12 березня п'ятеро військовослужбовців ЗСУ потрапили в полон біля села Козача Локня Курської області. Фотографію живих полонених із зав'язаними руками опублікували багато російських пропагандистських каналів.

Наступного дня, 13 березня, президент РФ Володимир Путін вкотре закликав російських військових "вважати українських солдатів терористами", тобто, не брати їх у полон, а вбивати, тож росіяни поширили відео страти беззбройних військовополонених.

Андрій Цаплієнко звернув увагу на відео, яке поширили російські "РИА Новости" 16 березня. В кадрі один з "кадирівців" розповідає, що вони мали бій з українськими операторами БПЛА, і ті нібито відмовилися здатися в полон, через що їх вбили.

На відео тіла українських захисників, які сиділи на фото зі зв'язаними руками. "Кадирівець" розповів, що вони чинили опір під час бою.

"Росіяни не зацікавлені в обмінах і вони не мають мотивації брати військовополонених, щоб потім повернути своїх. В них немає моралі. Їм просто подобається вбивати, тому що вони відчувають свою безкарність", — резюмував журналіст.

Нагадаємо, що 23 січня повідомлялося, що ЗС РФ на Донеччині розстріляли шістьох українських військовополонених.