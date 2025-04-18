До 500 человек: Украина и РФ 19 апреля могут провести масштабный обмен пленными, — СМИ

Россия и Украина накануне Пасхи могут совершить масштабный обмен пленными по формуле "246 на 246". К указанному количеству добавятся и раненые солдаты.

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Источник агентства Reuters уточняет, что две воюющих страны проведут новый обмен военнопленными при посредничестве ОЭС, сообщил британский канал Sky News.

По данным собеседника, в обмене примут участие 246 пленных с каждой стороны. К указанному количеству добавят 46 раненых солдат, но с какой именно стороны, не уточняется.

Общее число пленных, обмененных при посредничестве ОАЭ, в настоящее время составляет 3233 человека, отмечает Sky News.

Обмен пленными происходит после того, как госсекретарь США Марко Рубио предупредил о возможном выходе Штатов из посредничества в мирном урегулировании российско-украинской войны, если стороны не подадут явных признаков стремления к перемирию, дополняет агентство.

Последний раз Украина и Россия обменивались пленными 19 марта. В тот день Украина вернула 175 защитников, а посредником выступали также ОАЭ.

Напомним, Украина готова обменять пленных китайских солдат на бойцов ВСУ. Киеву известно о 155 гражданах Китая, воюющих на стороне российских оккупантов.

Фокус писал о бойце Национальной гвардии Украины Иване Петровском, который за время пребывания в плену в РФ похудел на 40 килограмм.