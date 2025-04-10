"Абсолютно несерьезные сигналы": Зеленский объяснил, на кого Украина обменяет пленных китайцев

Украина будет обменивать солдат Китая исключительно на бойцов Вооруженных сил Украины, а слухи о выдаче китайцев в обмен на разговор с лидером Китая Си Цзиньпинем являются "несерьезными сигналами".

Related video

Об этом во время разговора с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНИАН.

"Мы передали информацию. Мы готовы обменивать на украинских воинов. Я хотел бы подчеркнуть. Кто-то вчера сказал, что ходят слухи, что мы готовы обменять китайских воинов на какие-то там дела или разговоры с лидером Китая. Я хотел бы сказать, что это абсолютно несерьезные сигналы, потому что мы любых пленных обмениваем только на украинских воинов", — сказал Зеленский.

Он уточнил, что сейчас известно о 155 гражданах Китая, которые воюют против украинцев на территории Украины.

"Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного. По этим 155 есть паспортные данные, откуда они, их китайские документы, возраст и тому подобное. Также места службы: 70-й, 71-й, 255-й мотострелковые полки и тому подобное", — отметил Зеленский.

Президент Украины объяснил, что россияне вербуют граждан Китая на войну через Тик-Ток и другие китайские социальные сети.

"Официальный Пекин об этом знает. Россиянами через китайские соцсети распространяются рекламные ролики о вербовке. Не тайная вербовка — это важно. Может, есть еще и тайная", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, после вербовки и военной школы на территории РФ, китайцы получают карточку платежной системы "Мир" и отправляются на войну в Украину.

Напомним, 9 апреля Владимир Зеленский обнародовал видео с допросами двух пленных солдат Китая.

8 апреля в сети появились первые видео с китайскими солдатами, которые попали в плен, воюя на стороне РФ.