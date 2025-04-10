"Абсолютно несерйозні сигнали": Зеленський пояснив, на кого Україна обміняє полонених китайців

Україна обмінюватиме солдатів Китаю виключно на бійців Збройних сил України, а чутки про видачу китайців в обмін на розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпінем є "несерйозними сигналами".

Related video

Про це під час розмови з журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський, пише УНІАН.

"Ми передали інформацію. Ми готові обмінювати на українських воїнів. Я хотів би підкреслити. Хтось учора сказав, що ходять чутки, що ми готові обміняти китайських воїнів на якісь там справи або розмови з лідером Китаю. Я хотів би сказати, що це абсолютно несерйозні сигнали, тому що ми будь-яких полонених обмінюємо тільки на українських воїнів", — сказав Зеленський.

Він уточнив, що наразі відомо про 155 громадян Китаю, які воюють проти українців на території України.

"Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше, набагато. По цих 155 є паспортні дані, звідки вони, їх китайські документи, вік тощо. Також місця служби: 70-й, 71-й, 255-й мотострілецькі полки тощо", — зазначив Зеленський.

Президент України пояснив, що росіяни вербують громадян Китаю на війну через Тік-Ток та інші китайські соціальні мережі.

"Офіційний Пекін про це знає. Росіянами через китайські соцмережі розповсюджуються рекламні ролики про вербування. Не таємне вербування – це важливо. Може, є ще і таємне", — наголосив Зеленський.

За його словами, після вербування та військового вил=школу на території РФ, китайці отримують картку платіжної системи "Мир" та відправляються на війну в Україну.

Нагадаємо, 9 квітня Володимир Зеленський оприлюднив відео з допитами двох полонених солдатів Китаю.

8 квітня у мережі з'явились перші відео з китайськими солдатами, які потрапили в полон, воюючи на боці РФ.