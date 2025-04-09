"Розширюють війну": СБУ провела перший допит китайських солдатів, — Зеленський (відео)

Двоє китайських солдатів розповіли представникам Служби безпеки України, як вони воювали на боці Збройних сил Російської Федерації. Один з них визнав, що українці врятували йому життя. Президент України Володимир Зеленський пояснив, що поява громадян Китаю на лінії фронту свідчить про розширення війни.

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Відео з фрагментами допиту полонених китайських солдатів 9 квітня з'явились у Telegram-каналі президента.

Китайські солдати в Україні - відео першої зустрічі з СБУ

На записі фігурують двоє громадян КНР, які відверто спілкуються з українськими спецслужбами. Одного з них звуть Jiangxi Beijing, другого — Wang Guangjun.

Jiangxi Beijing розповів, що не мав жодного військового досвіду перед тим, як завербуватись у російську армію. З його слів, він ніколи доти не тримав в руках зброю і його захопили у полон під час першого ж бойового завдання. Зброя, яку йому вручили у підрозділі ЗС РФ, — це автомат Калашникова АК-47.

Wang Guangjun — 34-річний китаєць, який пояснив, що воював поруч з двома іншими громадянами Китаю. У якийсь момент ці двоє втекли, а він опинився сам в якомусь укритті. Коли китайський солдат вирішив здатись в полон, росіяни кинули гранату з отруйними газами у його схованку. Якби не українці, він би загинув, чути на відео.

"Він думав, що загине, але український військовий прибіг, витягнув його за назовні й вже після того він втратив свідомість", — переказав слова Wang Guangjun перекладач.

На відео, опублікованому президентом, показали два паспорти громадян Китаю, та китайських солдатів, які вільно спілкуються з СБУ через перекладача. Полонені не мають очевидних поранень, не побиті, свідчить запис. У дописі Зеленського вказано, що ЗС РФ залучили близько 150 китайців: про це доповіла розвідка.

"Таке неприховане залучення Росією громадян Китаю до бойових дій на території України в загарбницькій війні є свідомим кроком на розширення війни. Це ще одне свідчення того, що Москві потрібно просто затягувати бойові дії", — наголосив глава держави.

Китайські солдати в Україні — деталі

Увечері 9 квітня СБУ додала деякі деталі щодо військовополонених громадян КНР. Вказано, що їх затримали у двох точках на фронті. Перший потрапив у полон під Білогорівкою, другий — під Тарасівкою. Солдати не поранені й утримують в умовах, які відповідають вимогам Женевської конвенції. Також вказується, що один з полонених був безробітним: його завербували в Китаї, привезли в Москву і він уклав контракт. Другий прибув у Росію по туристичній візі, але зацікався службою в армії: уклав контракт та отримав 2 млн руб., ідеться у дописі українських правоохоронців.

СБУ опублікувала фото китайських солдатів, показало умови перебування. Один з них показав, ймовірно, фото родини.

Зазначимо, 8 квітня у мережі з'явились перші відео з китайськими солдатами, які потрапили в полон, воюючи на боці. Про військовополонених з Китаю повідомили бійці 81 аеромобільної бригади, яка тримає оборону під Білогорівкою на Краматорському напрямку. Інше затримання відбулось поруч з селом Тарасівкою на Покровському напрямку, заявили аналітики проєкту DeepState.

Нагадуємо, 8 квітня повіреного у справах Китаю викликали в МЗС України через китайських солдатів, які воюють у складі ЗС РФ.