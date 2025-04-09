"Расширяют войну": СБУ провела первый допрос китайских солдат, — Зеленский (видео)

Двое китайских солдат рассказали представителям Службы безопасности Украины, как они воевали на стороне Вооруженных сил Российской Федерации. Один из них признал, что украинцы спасли ему жизнь. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что появление граждан Китая на линии фронта свидетельствует о расширении войны.

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Видео с фрагментами допроса пленных китайских солдат 9 апреля появились в Telegram-канале президента.

Китайские солдаты в Украине — видео первой встречи с СБУ

На записи фигурируют двое граждан КНР, которые откровенно общаются с украинскими спецслужбами. Одного из них зовут Jiangxi Beijing, второго — Wang Guangjun.

Jiangxi Beijing рассказал, что не имел никакого военного опыта перед тем, как завербоваться в российскую армию. По его словам, он никогда до этого не держал в руках оружие и его захватили в плен во время первого же боевого задания. Оружие, которое ему вручили в подразделении ВС РФ, — это автомат Калашникова АК-47.

Wang Guangjun — 34-летний китаец, который объяснил, что воевал рядом с двумя другими гражданами Китая. В какой-то момент эти двое сбежали, а он оказался один в каком-то укрытии. Когда китайский солдат решил сдаться в плен, россияне бросили гранату с ядовитыми газами в его тайник. Если бы не украинцы, он бы погиб, слышно на видео.

"Он думал, что погибнет, но украинский военный прибежал, вытащил его за наружу и уже после этого он потерял сознание", — пересказал слова Wang Guangjun переводчик.

На видео, опубликованном президентом, показали два паспорта граждан Китая, и китайских солдат, которые свободно общаются с СБУ через переводчика. Пленные не имеют очевидных ранений, не избиты, свидетельствует запись. В заметке Зеленского указано, что ВС РФ привлекли около 150 китайцев: об этом доложила разведка.

"Такое нескрываемое привлечение Россией граждан Китая к боевым действиям на территории Украины в захватнической войне является сознательным шагом на расширение войны. Это еще одно свидетельство того, что Москве нужно просто затягивать боевые действия", — подчеркнул глава государства.

Китайские солдаты в Украине — детали

Вечером 9 апреля СБУ добавила некоторые детали относительно военнопленных граждан КНР. Указано, что их задержали в двух точках на фронте. Первый попал в плен под Белогоровкой, второй — под Тарасовкой. Солдаты не ранены и содержатся в условиях, которые соответствуют требованиям Женевской конвенции. Также указывается, что один из пленных был безработным: его завербовали в Китае, привезли в Москву и он заключил контракт. Второй прибыл в Россию по туристической визе, но заинтересовался службой в армии: заключил контракт и получил 2 млн руб, говорится в заметке украинских правоохранителей.

СБУ опубликовала фото китайских солдат, показало условия пребывания. Один из них показал, вероятно, фото семьи.

Отметим, 8 апреля в сети появились первые видео с китайскими солдатами, которые попали в плен, воюя на стороне. О военнопленных из Китая сообщили бойцы 81 аэромобильной бригады, которая держит оборону под Белогоровкой на Краматорском направлении. Другое задержание состоялось рядом с селом Тарасовка на Покровском направлении, заявили аналитики проекта DeepState.

Напоминаем, 8 апреля поверенного в делах Китая вызвали в МИД Украины из-за китайских солдат, которые воюют в составе ВС РФ.