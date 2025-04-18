З фронту та з Росії: Україні передали тіла 909 загиблих захисників

Сьогодні, 18 квітня, Україні повернули тіла 909 полеглих захисників. Блогери повідомляють про можливий обмін полоненими на Великдень.

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Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З-поміж повернених "на щиті" оборонців полеглі з: Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського та Харківського напрямків. А також з моргів на території Росії.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами міністерства внутрішніх справ у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.

Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

У Коордштабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

"Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", — додали в Штабі.

Тим часом блогер Дмитро Карпенко (Апостол) повідомив, що, ймовірно, готується обмін полоненими між Україною та РФ на Великдень.

Нагадаємо, що 15 квітня Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка дає змогу військовослужбовцям особисто обирати людину, якій буде переказуватись їхнє грошове забезпечення у випадку потрапляння в полон, зникнення безвісти чи інтернування.

Також, мешканця Сахаліну Романа Іванишина засудили до 15 років позбавлення волі — відповідне рішення ухвалив Південно-Сахалінський гарнізонний військовий суд. Чоловіка визнали винним у дезертирстві та неодноразових спробах добровільно здатися в полон.