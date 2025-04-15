15 років за полон: у Росії винесли перший вирок за добровільну здачу ЗСУ

Житель Сахаліну Роман Іванишин отримав 15 років позбавлення волі – таке рішення виніс Південно-Сахалінський гарнізонний військовий суду. Чоловіка визнали винним у дезертирстві, а також у неодноразових спробах добровільно здатися в полон.

Related video

Про це повідомляє російське видання "Коммерсант-Daily", посилаючись на власні джерела.

Відбувати покарання Іванишин має у колонії суворого режиму. Окрім того, його позбавили звання молодшого сержанта. Прокуратура вимагала 16 років ув’язнення, однак захист наполягав на повному виправданні, стверджуючи, що вина не доведена.

Сам Іванишин під час суду власну провину заперечував.

Як стало відомо, засуджений — гірничий майстер за фахом, був мобілізований до лав російської армії та направлений служити у 39-ту гвардійську мотострілецьку бригаду, яка воювала на території Донецької області. 10 червня 2023 року, за його власними словами, він потрапив до полону в районі села Степне під Волновахою. В інтернеті з’явилося відео, де Іванишин засуджує війну та закликає російських військових залишати свої частини.

Іванишин закликав росіян не йти на війну

У січні 2024 року Іванишина повернули до РФ у рамках обміну — серед 248 російських військових, звільнених в обмін на українських полонених. Після повернення він став фігурантом кримінального провадження. Спочатку суд у Южно-Сахалінську відмовився розглядати справу, але згодом її передали назад на Далекий Схід.

Судовий процес розпочався 17 березня і тривав протягом 15 засідань. Як повідомляє видання, ані повний текст обвинувачення, ані аргументи захисту оприлюднені не були.

Цей випадок став першим відомим вироком за новою статтею Кримінального кодексу РФ, яка передбачає відповідальність за добровільну здачу в полон. Статтю запровадили у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, що аналітики американської корпорації RAND проаналізували чотири потенційні шляхи відновлення російських збройних сил після значних втрат. Особливу увагу експерти приділили можливому "політичному врегулюванню" війни, розв’язаної Росією проти України у повномасштабному форматі.

Також, від початку повномасштабного вторгнення російські війська випустили по Україні вже понад 67 тисяч керованих авіабомб, тисячі ракет різних класів, а також більше ніж 22 тисячі ударних безпілотників типу "Шахед".