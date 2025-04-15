15 лет за плен: в России вынесли первый приговор за добровольную сдачу ВСУ

Житель Сахалина Роман Иванишин получил 15 лет лишения свободы — такое решение вынес Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд. Мужчину признали виновным в дезертирстве, а также в неоднократных попытках добровольно сдаться в плен.

Related video

Об этом сообщает российское издание"Коммерсант-Daily", ссылаясь на собственные источники.

Отбывать наказание Иванишин должен в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили звания младшего сержанта. Прокуратура требовала 16 лет заключения, однако защита настаивала на полном оправдании, утверждая, что вина не доказана.

Сам Иванишин во время суда собственную вину отрицал.

Как стало известно, осужденный — горный мастер по специальности, был мобилизован в ряды российской армии и направлен служить в 39-ю гвардейскую мотострелковую бригаду, которая воевала на территории Донецкой области. 10 июня 2023 года, по его собственным словам, он попал в плен в районе села Степное под Волновахой. В интернете появилось видео, где Иванишин осуждает войну и призывает российских военных покидать свои части.

Иванишин призвал россиян не идти на войну

В январе 2024 года Иванишина вернули в РФ в рамках обмена — среди 248 российских военных, освобожденных в обмен на украинских пленных. После возвращения он стал фигурантом уголовного производства. Сначала суд в Южно-Сахалинске отказался рассматривать дело, но впоследствии его передали обратно на Дальний Восток.

Судебный процесс начался 17 марта и продолжался в течение 15 заседаний. Как сообщает издание, ни полный текст обвинения, ни аргументы защиты обнародованы не были.

Этот случай стал первым известным приговором по новой статье Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за добровольную сдачу в плен. Статью ввели в 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, что аналитики американской корпорации RAND проанализировали четыре потенциальных пути восстановления российских вооруженных сил после значительных потерь. Особое внимание эксперты уделили возможному "политическому урегулированию" войны, развязанной Россией против Украины в полномасштабном формате.

Также, с начала полномасштабного вторжения российские войска выпустили по Украине уже более 67 тысяч управляемых авиабомб, тысячи ракет различных классов, а также более 22 тысяч ударных беспилотников типа "Шахед".