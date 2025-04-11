Более 22 000 "Шахедов" и 67 000 бомб: в ВСУ рассказали об ударах ВС РФ за 3 года большой войны

За время полномасштабной войны российская армия выпустила по Украине 67 000 управляемых авиабомб, тысячи ракет разных типов и более 22 000 ударных дронов "Шахед".

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Полную статистику средств поражения приводят Воздушные силы Украины.

Украинские военные весьма быстро овладели западными системами ПВО Patriot, Nasams и другими технологиями, включая истребители F-16. Указанное вооружение эффективно применяет против "второй армии мира", заметило командование.

Начиная с 24 февраля 2022 года, Воздушные силы ВСУ также уничтожили:

2496 крылатых ракет;

465 управляемых авиационных ракет;

97 баллистических ракет;

40 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

17 575 ударных БПЛА "Шахед".

Основное количество целей из представленного списка удалось сбить благодаря помощи Запада — современными зенитными ракетными системами.

Командование сообщило, что за три года большой войны и ежедневных воздушных боев у зенитных ракетных подразделений ВСУ фактически исчерпался ресурс ракет к советской технике.

"Теперь наши воины прежде всего рассчитывают на поддержку партнеров, на продолжение поставок западных систем, а главное — ракет к ним", — подытожили военные.

Напомним, в Силах обороны Украины недавно рассказали о поражении важных военных объектов в Шостке Сумской области. Речь идет о заводе "Звезда", который выпускал порох, а также "Импульс" (выпускал детонаторы).

Фокус писал о шансах наладить производство в Украине систем ПВО Рatriot. У ВСУ имеется пока 6 систем, но минимальная потребность оценивается в 10 штук.