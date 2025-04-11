Понад 22 000 "Шахедів" і 67 000 бомб: у ЗСУ розповіли про удари ЗС РФ за 3 роки великої війни
За час повномасштабної війни російська армія випустила по Україні 67 000 керованих авіабомб, тисячі ракет різних типів і понад 22 000 ударних дронів "Шахед".
Повну статистику засобів ураження наводять Повітряні сили України.
Українські військові вельми швидко опанували західні системи ППО Patriot, Nasams та інші технології, включно з винищувачами F-16. Зазначене озброєння ефективно застосовується проти "другої армії світу", зауважило командування.
Починаючи з 24 лютого 2022 року, Повітряні сили ЗСУ також знищили:
- 2496 крилатих ракет;
- 465 керованих авіаційних ракет;
- 97 балістичних ракет;
- 40 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- 17 575 ударних БпЛА "Шахед".
Основну кількість цілей з представленого списку вдалося збити завдяки допомозі Заходу — сучасними зенітними ракетними системами.
Командування повідомило, що за три роки великої війни і щоденних повітряних боїв у зенітних ракетних підрозділів ЗСУ фактично вичерпався ресурс ракет до радянської техніки.
"Тепер наші воїни насамперед розраховують на підтримку партнерів, на продовження постачання західних систем, а головне — ракет до них", — підсумували військові.
Нагадаємо, у Силах оборони України нещодавно розповіли про ураження важливих військових об'єктів у Шостці Сумської області. Йдеться про завод "Зірка", який випускав порох, а також "Імпульс" (випускав детонатори).
Фокус писав про шанси налагодити виробництво в Україні систем ППО Рatriot. У ЗСУ є поки що 6 систем, але мінімальна потреба оцінюється в 10 штук.