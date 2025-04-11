Понад 22 000 "Шахедів" і 67 000 бомб: у ЗСУ розповіли про удари ЗС РФ за 3 роки великої війни

За час повномасштабної війни російська армія випустила по Україні 67 000 керованих авіабомб, тисячі ракет різних типів і понад 22 000 ударних дронів "Шахед".

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Повну статистику засобів ураження наводять Повітряні сили України.

Українські військові вельми швидко опанували західні системи ППО Patriot, Nasams та інші технології, включно з винищувачами F-16. Зазначене озброєння ефективно застосовується проти "другої армії світу", зауважило командування.

Починаючи з 24 лютого 2022 року, Повітряні сили ЗСУ також знищили:

2496 крилатих ракет;

465 керованих авіаційних ракет;

97 балістичних ракет;

40 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

17 575 ударних БпЛА "Шахед".

Основну кількість цілей з представленого списку вдалося збити завдяки допомозі Заходу — сучасними зенітними ракетними системами.

Командування повідомило, що за три роки великої війни і щоденних повітряних боїв у зенітних ракетних підрозділів ЗСУ фактично вичерпався ресурс ракет до радянської техніки.

"Тепер наші воїни насамперед розраховують на підтримку партнерів, на продовження постачання західних систем, а головне — ракет до них", — підсумували військові.

Нагадаємо, у Силах оборони України нещодавно розповіли про ураження важливих військових об'єктів у Шостці Сумської області. Йдеться про завод "Зірка", який випускав порох, а також "Імпульс" (випускав детонатори).

Фокус писав про шанси налагодити виробництво в Україні систем ППО Рatriot. У ЗСУ є поки що 6 систем, але мінімальна потреба оцінюється в 10 штук.