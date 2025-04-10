РФ знищила "головне підприємство з виробництва боєприпасів": Le Monde про удари по Шостці

Офіцер 104 бригади Сил оборони України Антон Сербін розповів про наслідки ракетних атак Російської Федерації по військових підприємствах у Шостці Сумської області. З його слів, місцеві заводи, які виробляли українські боєприпаси, були знищені через російські удари, написало видання Le Monde. Командування поки що не коментувало інформацію.

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Про ситуацію в Шостці та про дії ЗС РФ на даному напрямку ідеться у статті, яку Le Monde опублікувало 10 квітня.

Журналісти відвідали базу ЗСУ в Шостці. У прихованому цеху українські бійці готують до вильоту FPV-дрони, які атакують військові об'єкти РФ. Тим часом Сербін повідомив виданню про повне знищення "головного національного виробництва боєприпасів". Le Monde додало, що ідеться про два заводи — "Звезда", який випускав порох, та "Імпульс", який випускав детонатори. Один з ударів по Шостці відбувся 31 грудня 2024 року: летіло 13 балістичних ракет РФ, написало видання.

"Як головний промисловий центр країни з виробництва вибухових речовин і боєприпасів, Шостка була об’єктом масованих авіаційних атак", — ідеться у статті Le Monde.

Військові з роти безпілотників "Серафими" 104 бригади додали, що "безпосередня небезпека йде з неба". Українські військові показали журналістам складові частини безпілотників, комп'ютери, інструменти, 3D-принтери, а також великі екрани для стеження за роботою запущених БПЛА. Інший офіцер 104 бригади Тероборони Сергій Костинський пояснив, що Шостці на сьогодні не загрожують наземні штурми, хоч є спроби прориву диверсантів та б'є артилерія і дрони РФ. На його думку, ворог намагатиметься пробратись до Глухова, щоб перервати українську логістику.

"Росіяни планують прорватися під Глухів, щоб відрізати нашу матеріально-технічну базу. Ми намагаємося знищити будь-яку концентрацію сил на глибині до 30 кілометрів", — навели журналісти слова Костинського.

Удар ракет ЗС РФ - де розташована Шостка Сумської області Фото: DeepState

Удар ракет ЗС РФ — деталі

Зазначимо, французьке видання повідомило дату одного з можливих ударів ракет ЗС РФ по Україні, коли була загроза для Шостки. Фокус писав про обстріл 31 грудня 2024 року: у моніторингових каналах повідомляли про вибухи поруч з цим населеним пунктом. Міський голова Шостки Микола Нога повідомив, що 13 ракет летіли у два прийоми — близько 3 год та близько 8 год. На фото з місця подій — вирви діаметром 5 м та глибиною до 3 м. Як доповіли Повітряні сили ЗСУ, тієї ночі росіяни запустили 61 засіб ураження: 21 ракету (з них шість "Іскандер-М"/KN-23, одна — Х-47М2 "Кинджал", шість — Х-69, вісім — Х-22) та 40 дронів-камікадзе.

9 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про новий наступ ЗС РФ, який почався в Сумській та Харківській областях. Головнокомандувач розповів, що російська армія щомісяця зростає на 8-9 тис. осіб. Крім того, збираються сили в Білорусі, де планують провести спільні російсько-білоруські військові навчання.

Нагадуємо, 10 квітня аналітики DeepState пояснили, яку номенклатуру боєприпасів може купити Україна у США за 50 млрд дол.